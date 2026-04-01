Dan, ko težko verjamemo temu, kar slišimo

Človek bi komaj verjel. Je pa danes dan, ko je dobro, če te kdo naplahta, kajti na prvi april to menda prinaša srečo. In od kod prihaja ta tradicija? Etnologi pravijo, da so tako ljudje včasih praznovali novo leto, ki se je začelo približno ob tem času. In v prazničnih dneh so slavili dobro voljo, norčavost in smeh.