Dan Ljubljane: Janković komentiral politično dogajanje in podprl koalicijo

Tradicionalno praznovanje dneva Ljubljane – mesta heroj – je potekalo na Ljubljanskem gradu. Nova častna meščana sta postala sociologinja in aktivistka borčevske organizacije Julijana Žibert ter nekdanji podžupan in glavni mestni urbanist Janez Koželj. Slavnostne prireditve so se udeležili številni politiki, na vabilo župana Zorana Jankovića so se odzvali tudi nekateri vplivni gospodarstveniki. Janković je priložnosti izkoristil za daljši komentar notranjepolitičnega dogajanja in vladajočo koalicijo podprl na prihajajočih evropskih volitvah.

V družbi obeh častnih meščanov leta je župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu požel aplavz in pozdravil nekaj najbolj uglednih povabljencev. Prvo vrsto so zasedli predsednica republike, predsednik državnega sveta, na prireditvi pa so bili tudi številni ministri, dva nekdanja predsednika države in županov osebni prijatelj - predsednik UEFE Aleksander Čeferin. Janković je najprej pozval k miru, sledil je poziv, da se Uniji dolgoročno pridružita tudi Ukrajina in Rusija. Denar za orožje pa bi medtem preusmeril v razvoj držav tretjega sveta. Da je vse mogoče, je pojasnil na primeru Čeferina, ki je pred dvema letoma bogatim klubom preprečil, da bi ustanovili svojo ligo. "In zdaj tisto, kar je moj predlog. Mogoče bo kdo tako pameten v EU in bo gospoda Čeferina samo premestil iz Lyona v Bruselj. Pa naj to, kar je naredil v nogometu, naredi kar tu. Mogoče je smešno, ampak meni ni, jaz v to idejo verjamem," je povedal Janković.

Sledil je niz izrazov zadovoljstva z vlado, pričakovano tudi podpora vladni koaliciji na volitvah 9. junija. "Tako ali tako mi razlagajo, da sem jaz podpornik Roberta Goloba in vlade, ki jo vodi. In to bom tudi pokazal, ko bom šel volit," je dejal župan. Želi pa si zdravstvene, pokojninske in davčne reforme. Ministrico Alenko Bratušek je pozval, naj vendarle izberejo izvajalca, ki bo gradil Ljubljanski potniški center. Spomnimo, da je cenejšo ponudbo, a še vedno precej višjo, kot predvideva razpis, že dvakrat oddal konzorcij Kolektorja in Železniškega gradbenega podjetja. Stojan Petrič in Dušan Mes – direktor prve in drugi nadzornik druge družbe – sta danes sedela v drugi vrsti. "Čakam tisti dan, ko bo ministrica za infrastrukturo izbrala izvajalca za prenovo železniške postaje, zaključila pogajanja," je pozval Janković. Častna meščana postala Julijana Žibert in Janez Koželj

