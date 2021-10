Dan molka na STA: 'V razmislek, ker vlada že 279 dni ne plačuje poštenega dela'

Direktor STA Bojan Veselinovič , ki bi sicer mandat na čelu STA sklenil konec leta, je predčasno odstopil 30. septembra. Razlog za njegov odstop so bila neuspešna pogajanja z direktorjem vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urošem Urbanijo o pogodbi za opravljanje javne službe za tekoče leto. Kot je tedaj pojasnil Veselinovič, ne more pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ter dodal, da pri "teptanju novinarske avtonomije ne bo sodeloval".

Kot so pojasnili na Facebook profilu, bo to danes edina njihova objava na tem kanalu. " Naj bo to dan molka ... za razmislek o tem, kako vlada že 279 dni ne plačuje poštenega dela 100 zaposlenih in sodelavcev STA. Pri tem ne spoštuje zakonodaje, posledično pa lahko STA naslednjič utihne za vedno," so pojasnili.

Z njegovim odstopom se je danes seznanil nadzorni svet STA, ki je predsednika sveta Mladena Terčelja pooblastil, naj čim prej govori z Ukomom kot predstavnikom lastnika in ga seznani z nastalo situacijo glede vodenja družbe. O tem naj tudi pridobi mnenje vlade kot lastnika, so navedli. Nadzorni svet sicer ni sprejel Veselinovičevega predloga, da bi se mu odpovedni rok iztekel prej kot v 30 dneh, tako Veselinovič ostaja direktor do 30. oktobra.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z iztekom razpisa za novega direktorja agencije, ki je bil objavljen septembra. Ob tem so sklenili dodatno preveriti, ali prijavljeni kandidat res izpolnjuje zahtevane pogoje. Razpisna komisija bo sicer glede na enega od sklepov sveta preverila, ali je za prijavo na mesto direktorja STA v skladu z veljavno zakonodajo potrebna predložitev dokazila o nekaznovanosti in da kandidat ni v sodnem postopku. Vodstvu STA je nadzorni svet naložil, naj preveri, kako so v javnost prišle določene informacije o razpisu, in po potrebi ustreznim organom prijavi sum storitve kaznivega dejanja.