Svetli način
Dan odprtih vrat v podjetju CSS: po bremenu likvidacije nadaljujejo pot uspeha

Škofja Loka, 29. 11. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žana Vertačnik , U.Z.
Komentarji
11

Škofjeloško invalidsko podjetje CSS je odprlo svoja vrata. Dobrih 40 zaposlenih je na delovno soboto medse sprejelo vse, ki jih je zanimalo, kako skoraj leto dni po tem, ko je na podjetje padlo breme likvidacije, nadaljujejo pot uspeha.

Marljive roke, nabrušeno orodje, stroji v polnem pogonu ... Tako v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS, ki je bilo skoraj likvidirano. Danes so odprli vrata za tiste, ki jih zanima njihov napredek, predvsem pa njihova prihodnost.

Po dokapitalizaciji SDH in škofjeloške občine ter prvih investicijah 42-članski kolektiv sicer diha s polnejšimi pljuči. A so še vedno tudi pod vtisi z roba, s katerega jih je potegnil pritisk javnosti, lokalne skupnosti, gospodarstva, sindikata.

"Jaz sem ponosna na te ljudi, od vsega začetka smo verjeli vanje, verjeli smo, da so perspektivni, verjeli smo v njihovo enotnost in pridne roke. Zadovoljni smo, da se je izkazalo, da smo imeli prav," pove Ana Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

Zdaj pa se bodo zgodbi o uspehu morda priključili še drugi. Podjetje je s prerazporeditvijo prostorov pridobilo nekaj takšnih, ki bi jih radi oddali v uporabo.

Patricija Raztresen bi tu denimo odprla masažni salon. "Se mi zdi, da če bom svojo karierno pot res začela tukaj, da bom delala v nekem okolju, kjer se bom počutila dobro sprejeto."

Direktorica Mariana Karla Rebernik si v gospodarsko zahtevnih časih želi zlasti dvoje: da bi stabilizirali proizvodnjo in bili čim bolj konkurenčni. "Trenutno se držimo nad gladino. Imamo usta nad vodo, ampak če bo kakšno valovanje, jo bomo lahko tudi malo zajeli. Upam pa, da bo šlo po načrtih."

Da smo danes v neki popolnoma drugi situaciji, vzdušje je izjemno pozitivno, direktorica pa taka, kot mora biti – odločna, optimistična voditeljica, je ocenil tudi Luka Mesec, minister za delo in sokoordinator Levice.

"Ravno zdaj se ta industrija sooča z upadom naročil, ampak jaz verjamem, da je to val, ki ga bo moč premagati v naslednjem letu," pa meni Marko Lotrič, predsednik OO Škofja Loka, predsednik DS in predsednik stranke Fokus.

Zaposleni pa imajo za prihodnje leto kratek in zelo jasen seznam želja – čim več dela in pozitivne rezultate ter da bi jih spremljalo zdravje.

podjetje css škofja loka dan odprtih vrat likvidacija
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
29. 11. 2025 20.56
+3
In glavni govorec je mesec, ko je naredil v slo toliko škode, da jo v 10 letih ne popravimo
ODGOVORI
3 0
Veščec
29. 11. 2025 20.51
z dobro voljo in pridnimi rokami se da vse.še na mnoga leta in veliko uspeha Vam želim.
ODGOVORI
0 0
Skinwalker
29. 11. 2025 20.48
Vsaka čast delavkam in delavcem . Žalosto pa da se ti politiki promovirajo na racun invalidov..to je realna slika kaksni so.. VSI STE ENAKI NEGLEDE KATERA STRANKA..
ODGOVORI
0 0
rogla
29. 11. 2025 20.26
+1
CSS - vse dobro!
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
29. 11. 2025 20.19
-1
se prav invalid lahko dela ČE hoče? :) al boljs cuzat inalidsko pr 45?
ODGOVORI
0 1
marker1
29. 11. 2025 21.37
Podjetje z zaposlenimi invalidi ima manjše davke, ker ne bi bilo rentabilno. Spominjam se 20 let nazaj, ko so podjetja namenoma zaposlovala invalide, da si imela znižane davke. Zavedati pa se je treba, da invalid nikoli ne more narediti toliko, kot zdrav delavec. Lepo je da je invalid zaposlen, vendar so zato taka podjetja vedno na robu obstanka. Vedno je dilema ali naj tako podjetje proizvaja, ali pa bi bilo bolje, da se invalidu plača pokojnina, ki mu pripada.
ODGOVORI
0 0
marker1
29. 11. 2025 20.16
+3
Mesec nima ure dela v gospodarstvu. Je samo "kanglca" iz Železnikov.
ODGOVORI
3 0
jedupančpil
29. 11. 2025 20.22
sej mu rihtajo... pa zaenkrat še noče
ODGOVORI
0 0
jzzzze
29. 11. 2025 21.15
torej je popolnoma usti kot večina vseh ostalih politikov.
ODGOVORI
0 0
Haloška ikebana
29. 11. 2025 21.25
Tudi Janez ne...
ODGOVORI
0 0
Haloška ikebana
29. 11. 2025 21.26
Tudi Janez ne.
ODGOVORI
0 0
