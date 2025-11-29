Dan odprtih vrat v podjetju CSS: po bremenu likvidacije nadaljujejo pot uspeha

Marljive roke, nabrušeno orodje, stroji v polnem pogonu ... Tako v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS, ki je bilo skoraj likvidirano. Danes so odprli vrata za tiste, ki jih zanima njihov napredek, predvsem pa njihova prihodnost.

Po dokapitalizaciji SDH in škofjeloške občine ter prvih investicijah 42-članski kolektiv sicer diha s polnejšimi pljuči. A so še vedno tudi pod vtisi z roba, s katerega jih je potegnil pritisk javnosti, lokalne skupnosti, gospodarstva, sindikata.

"Jaz sem ponosna na te ljudi, od vsega začetka smo verjeli vanje, verjeli smo, da so perspektivni, verjeli smo v njihovo enotnost in pridne roke. Zadovoljni smo, da se je izkazalo, da smo imeli prav," pove Ana Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

Zdaj pa se bodo zgodbi o uspehu morda priključili še drugi. Podjetje je s prerazporeditvijo prostorov pridobilo nekaj takšnih, ki bi jih radi oddali v uporabo.

Patricija Raztresen bi tu denimo odprla masažni salon. "Se mi zdi, da če bom svojo karierno pot res začela tukaj, da bom delala v nekem okolju, kjer se bom počutila dobro sprejeto."

Direktorica Mariana Karla Rebernik si v gospodarsko zahtevnih časih želi zlasti dvoje: da bi stabilizirali proizvodnjo in bili čim bolj konkurenčni. "Trenutno se držimo nad gladino. Imamo usta nad vodo, ampak če bo kakšno valovanje, jo bomo lahko tudi malo zajeli. Upam pa, da bo šlo po načrtih."

Da smo danes v neki popolnoma drugi situaciji, vzdušje je izjemno pozitivno, direktorica pa taka, kot mora biti – odločna, optimistična voditeljica, je ocenil tudi Luka Mesec, minister za delo in sokoordinator Levice.

"Ravno zdaj se ta industrija sooča z upadom naročil, ampak jaz verjamem, da je to val, ki ga bo moč premagati v naslednjem letu," pa meni Marko Lotrič, predsednik OO Škofja Loka, predsednik DS in predsednik stranke Fokus.

Zaposleni pa imajo za prihodnje leto kratek in zelo jasen seznam želja – čim več dela in pozitivne rezultate ter da bi jih spremljalo zdravje.