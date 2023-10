Dan odprtih vrat: več kot 50 zobozdravnikov na voljo za posvet

Dan odprtih vrat je namenjen pacientom, ki ali nimajo zobozdravnika, ali zaradi različnih razlogov že dlje časa niso bili pri zobozdravniku, ali pa jih morebiti predvsem strah omejuje pri tem, da bi naredili tisti prvi korak.

"Zato smo se zobozdravniki že lani odločili, da stopimo skupaj in odpremo vrata ambulant 10. oktobra in tudi skozi takšne akcije dvignemo zavedanje, da je ustno zdravje izjemnega pomena in temelj za zdravo telo in samozavest," je namen akcije na novinarski konferenci pojasnila vodja delovne skupine ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo zbornice Neja Jurjec Smole.