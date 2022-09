V soboto, 24. septembra, bo med 10. in 17. uro svoja vrata odprla Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, kjer si boste lahko ogledali opremo in oborožitev ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev Slovenske vojske in nekaterih letalskih klubov.

icon-expand Dan odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana FOTO: Vojašnica Jerneja Molana Obiskovalci bodo lahko svojo umetniško nadarjenost preizkusili na likovnih delavnicah, športno na napihljivih igralih in veščine streljanja na delovni točki lokostrelstva. Za kulturni program bodo poskrbeli trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, harmonikarji Tonija Sotoška ter dobovske mažoretke s pihalnim orkestrom Loče.