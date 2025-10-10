Dan odprtih vrat: zobozdravniki nudijo brezplačne preglede

Zobozdravniki bodo danes ponujali brezplačen posvet o ustnem zdravju. V akciji pa sodelujejo tako zobozdravniki iz javnih zavodov kot tudi koncesionarji in zasebniki ter en dentalni kirurški center.

Vodja projekta Dan odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović je prejšnji teden dejal, da vrata svojih ambulant odpirajo vsem, ki iz različnih razlogov niso mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je njihovo ustno zdravje.

Predsednica odbora za zobozdravstvo in podpredsednica Zdravniške zbornice Slovenije Barbara Škrlj je poudarila, da je boljša preventiva kot kurativa. Slovenci zobozdravnika velikokrat obiščejo šele, ko se pojavi bolečina, kar je prepozno. "Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja," je opozorila.