Dan odprtih vrat: zobozdravniki nudijo brezplačne preglede

Zobozdravniki bodo danes ponujali brezplačen posvet o ustnem zdravju. V akciji pa sodelujejo tako zobozdravniki iz javnih zavodov kot tudi koncesionarji in zasebniki ter en dentalni kirurški center.
Vodja projekta Dan odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlović je prejšnji teden dejal, da vrata svojih ambulant odpirajo vsem, ki iz različnih razlogov niso mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je njihovo ustno zdravje.
Predsednica odbora za zobozdravstvo in podpredsednica Zdravniške zbornice Slovenije Barbara Škrlj je poudarila, da je boljša preventiva kot kurativa. Slovenci zobozdravnika velikokrat obiščejo šele, ko se pojavi bolečina, kar je prepozno. "Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja," je opozorila.
Ustne bolezni sodijo med nenalezljive bolezni, to so rak ustne votline, paradontalna bolezen in karies. Povzročajo bolečino, slabši kakovost življenja, odsotnost iz šole in dela, vplivajo tudi na srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, pljučnico, prezgodnje porode in zaplete pri zdravljenju kroničnih bolezni. "Glavna značilnost teh bolezni je, da jih v veliki meri lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi," je dejala.
Poudarila je, da lahko največ naredimo sami z vsakodnevnim čiščenjem zob, uporabo zobne nitke in medzobnih ščetin.
