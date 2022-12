Odvetniki bodo že 12. leto zapored organizirali Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Brezplačno pravno svetovanje bodo nudili v odvetniških pisarnah, prek telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici pa tudi v prostorih mestne hiše, so sporočili iz Odvetniške zbornice Slovenije.

icon-expand Odvetniška pomoč FOTO: Shutterstock Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, s katerim zbornica obeležuje dan, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica, je namenjen predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. V letošnji akciji bo ponovno sodelovalo veliko število slovenskih odvetnikov, ki bodo državljanom pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev, so navedli v sporočilu za javnost. Odvetniška zbornica priporoča vsem, ki si želijo pravno pomoč sodelujočih odvetniških pisarn, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk. Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v mestno hišo v Kopru, Novi Gorici in Ljubljani. Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice.