Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: 'To naj bi se zgodilo leta 2021. Kaj so torej delali pet let?'

Ljubljana, 01. 10. 2025 12.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
187

Dan po opravljenih hišnih preiskavah pri nekdanjem notranjem ministru in podpredsedniku SDS Alešu Hojsu je ta – skupaj z odvetnikom Francijem Matozom – stopil pred novinarje. "Nad preiskavo oziroma sumi sem bil izjemno presenečen in naj povem, da nič od tega ne drži," je uvodoma dejal Hojs. "Želim, da se stvar čim hitreje razišče. Od policije zato pričakujem, da mojega telefona ne bodo 'mrcvarili' nekaj mesecev," pravi.

Podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki se je včeraj znašel pod drobnogledom Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), je danes sklical novinarsko konferenco.

Uvodoma je kakršnokoli povezavo s sumi, ki so v odredbi za hišno preiskavo, označil za popolno laž. "Sam o nikakršnih datumih za preiskave Kavaškega klana nisem bil informiran. Nikoli nisem z nikomer o tem govoril," je zatrdil. Hojs je potrdil, da ima v preiskavi status osumljenca: "Da, jaz in neznani policist." "Jaz ne poznam nobenega policista, ki bi mi dajal kakršne koli informacije v zvezi s preiskavami Kavaškega klana."

Obregnil se je tudi na časovno oddaljenost. "Ta komunikacija naj bi potekala leta 2021. Kaj so torej delali pet let?"

Hišno preiskavo, med katero so Hojsu preiskali tudi osebni avtomobil in zasegli telefon, je sicer že včeraj označil za "politično motivirano". Kot je za medije povedal sam, ga sumijo sodelovanja z znano kriminalno združbo na Balkanu, Kavaškim klanom. "Da sem od neznanega storilca na Policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil. "Ne vem, na podlagi česa. Imajo odredbo," je dodal.

Pred novinarje je danes stopil tudi njegov odvetnik Franci Matoz, ki je včeraj sporočil, da bo od preiskovalne sodnice terjal, da z odredbe za hišno preiskavo umakne oznako zaupno. "Po opravljeni preiskavi sva razmišljala, ali deliti te podatke in odredbo za preiskavo z javnostjo ali ne. Glede na to, da je bila označena z interno – kar je večina teh odredb," je dejal Matoz. Dodal je, da tajnost preneha v trenutku, ko je opravljena preiskava, "je pa res, da je dokument še vedno tako označen in ta tajnost še vedno traja". Hkrati pa – tako Matoz – gre tukaj tudi za interes javnosti, ki ima pravico vedeti, česa je osumljen oziroma, kaj se mu v odredbi očita.

Podobno je na družbenem omrežju X sporočil tudi Hojs, ki pravi, da mu je kazenski pravnik dejal, da po izvedeni hišni preiskavi zanj kot osumljenca tajnost ne velja več.

SDT Hojsu, podobno kot zapisničarki, očita izdajo tajnih podatkov?

Po informacijah N1 odredba za hišno preiskavo omenja štiri osebe, tudi neznanca s Policije, ki naj bi Hojsu – tedaj še kot ministru za notranje zadeve – povedal za načrtovane hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Ta naj bi informacijo posredoval svojemu podnajemniku in ta naprej ljubljanskemu prekupčevalcu z drogami. Komunikacija med slednjima je po podatkih omenjenega portala potekala 1. marca 2021 zvečer, organi pregona pa naj bi jo pridobili pred nekaj meseci s telefona, ki so ga zaplenili enemu od dveh vpletenih.

"Torej, sumijo me, da mi je neznani policist, neznano kje in kdaj, povedal, kdaj naj bi bile preiskave Kavaškega klana, jaz pa naj bi to 2021 sporočil klanu. Noro," se je ob tem na X-u še odzval podpredsednik SDS.

Preberi še Hišne preiskave pri Hojsu: opozicija trdi, da so politično motivirane, koalicija zadržana

Da so bili o hišnih preiskavah leta 2021 vodilni v slovenski celici Kavaškega klana vnaprej obveščeni, je včeraj za oddajo 24UR spomnila tudi penologinja in novinarka Večera Damijana Žišt. Kar je Policijo vodilo v sum izdaje, kmalu pa se je na sodišču odvilo tudi sojenje eni od zaposlenih v vložišču SDT. Ta naj bi za denar fotografirala tajne tožilske dokumente, tudi tiste o hišnih preiskavah. Zadeva je bila pozneje razveljavljena, zapisničarki pa se bo sodilo znova.

Aleš Hojs hišna preiskava Franci Matoz
Naslednji članek

'Ne pozabi nase!': pomembno pravočasno odkritje bolezni

Naslednji članek

Vzajemna: denar v kratkem na bančnih računih, delnice že izdane

SORODNI ČLANKI

Kavaški klan: je nekdanji minister osumljenec ali le oseba z informacijami?

'Česa vas sumijo?' Hojs: Sodelovanja s Kavaškim klanom

KOMENTARJI (187)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volodimir Z.
01. 10. 2025 13.56
tist matos ima odpeto zadrgo na hlačah, baje ko je mrlič v hiši vrata morajo biti odrpta...
ODGOVORI
0 0
barjan?ek1
01. 10. 2025 13.55
A so mamo tudi preiskali. Ta bi znala biti sumljiva.
ODGOVORI
0 0
barjan?ek1
01. 10. 2025 13.55
A so
ODGOVORI
0 0
MrNurmic .
01. 10. 2025 13.55
in Hojsi bo odhojsal
ODGOVORI
0 0
realist9000
01. 10. 2025 13.53
+3
če so za to potrebovali 5 let, je še vseeno hitreje kot bo zgrajeni 2. TDK
ODGOVORI
3 0
suleol
01. 10. 2025 13.53
bolgarski pregovor pravi kar se ne reši z denarjem, se lahk resi z vec denarja, vsi teli ki joh gledamo v prlamentu nevem ce je kaksen da bi roko v ogrnj dal zanga da je losten zal
ODGOVORI
0 0
suleol
01. 10. 2025 13.54
pošten
ODGOVORI
0 0
goričan
01. 10. 2025 13.52
+0
Poglejte si video na YT z Bojanom Požarjem in gostjo Matejo Gončin, pa bo še slepim in gluhim jasno, kako pri nas deluje policija in varnostna služba. Če pa hočete biti še naprej gluhi in slepi , potem ni treba gledati, ampak tudi preveč pametne se ni treba delat.
ODGOVORI
2 2
barjan?ek1
01. 10. 2025 13.54
Ja Požarju je pa res za verjet. Isti Hojsek, če ne hujši
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
01. 10. 2025 13.52
+0
Velika večina Slovencev je sedaj,ko je spoznala,da je Hojs vodja tega klana odločno na strani Robija in Tine.
ODGOVORI
2 2
Po možganski kapi
01. 10. 2025 13.52
-2
Tu na drsni ministra Poklukarja in gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 2
Stajerc200
01. 10. 2025 13.51
-2
@BELAN:Ti upaš, da bodo tile levi fašisti od goloba še naprej na vladi. ...upaš, da jim bo uspelo še naprej uničevati našo domovino
ODGOVORI
0 2
suleol
01. 10. 2025 13.51
dobr vprasanje realno pa nic novega za Slovenijo,
ODGOVORI
0 0
SpamEx
01. 10. 2025 13.51
+7
Ni več tako nasmejan kot takrat ko je ljudi šprical s solzivcem
ODGOVORI
7 0
barjan?ek1
01. 10. 2025 13.51
+2
Kaj jaz? Ni mogoče. Čisti konstrukt. Mene boste pa ja pustili na miru. Sem nedolžen kot ptičica na veji. Kot vsi v moji stranki.
ODGOVORI
2 0
gora73
01. 10. 2025 13.51
+4
Mama od Hojseka je izdajala......🤐🤐
ODGOVORI
4 0
Umbrela
01. 10. 2025 13.50
+1
Kost za glodat , da se mal božičnica pozabi....
ODGOVORI
2 1
SpamEx
01. 10. 2025 13.50
+3
Jah saj ni važno kaj so delali. Dokazi so tisto kar šteje
ODGOVORI
3 0
suleol
01. 10. 2025 13.56
preiskavo na domu se ne dela kar vsepovprek tako da… drugo pa je ce bo obsojen, palcek je ze tu haha
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
01. 10. 2025 13.50
+0
Samo v Zloveniji.
ODGOVORI
1 1
gebo 1
01. 10. 2025 13.50
-1
Grobarji Slovenije nadaljujejo z ustaljeno prakso.
ODGOVORI
2 3
borjac
01. 10. 2025 13.49
+5
Ex minister za Notranje zadeve Hojs -SDS , "To naj bi se zgodilo leta 2021. Kaj so torej delali pet let ?" , kaj so delali 5 let , najprej je bila na oblast SDS , ki je TRDNO držala Policijo in še .... v krempljih , torej svojega ministra niso zmogli raziskovati , po zmagi Gibanja Svoboda in Goloba , je SDS še zmeraj držal Policijo v krempljih , kar tudi vidimo v preiskavah proti Premieru Golobu v organizaciji Bobnarjeve , ker ji je kot Premier Golob , kot svoji ministrici dal neka navodila , ko je Bobnarjevo Janša poslal v Tacen je pa bila tiho , sedaj so se malce na Specialnem Tožilstvu rešili pritiskov Janše , so se nekaj premaknili .... to so delali 5 let , ubogali zveste Janševe podanike v Policiji in sodstvu ...
ODGOVORI
7 2
Po možganski kapi
01. 10. 2025 13.51
+0
Sigurno tak je tak je .
ODGOVORI
1 1
DEBELA OLIVA
01. 10. 2025 13.48
+5
Svobodi mora kazati res slabo na naslednjih volitvah, da dajejo take puhlice na dan...
ODGOVORI
7 2
sektor1
01. 10. 2025 13.48
+1
Vedno eni drugim podtikajo beri zlorabljajo policijo za njohove igrice. Tako levi desnim kot obratno!
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256