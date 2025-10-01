PRENOS V ŽIVO: 'To naj bi se zgodilo leta 2021. Kaj so torej delali pet let?'

Dan po opravljenih hišnih preiskavah pri nekdanjem notranjem ministru in podpredsedniku SDS Alešu Hojsu je ta – skupaj z odvetnikom Francijem Matozom – stopil pred novinarje. "Nad preiskavo oziroma sumi sem bil izjemno presenečen in naj povem, da nič od tega ne drži," je uvodoma dejal Hojs. "Želim, da se stvar čim hitreje razišče. Od policije zato pričakujem, da mojega telefona ne bodo 'mrcvarili' nekaj mesecev," pravi.

Podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki se je včeraj znašel pod drobnogledom Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), je danes sklical novinarsko konferenco. Uvodoma je kakršnokoli povezavo s sumi, ki so v odredbi za hišno preiskavo, označil za popolno laž. "Sam o nikakršnih datumih za preiskave Kavaškega klana nisem bil informiran. Nikoli nisem z nikomer o tem govoril," je zatrdil. Hojs je potrdil, da ima v preiskavi status osumljenca: "Da, jaz in neznani policist." "Jaz ne poznam nobenega policista, ki bi mi dajal kakršne koli informacije v zvezi s preiskavami Kavaškega klana." Obregnil se je tudi na časovno oddaljenost. "Ta komunikacija naj bi potekala leta 2021. Kaj so torej delali pet let?"

Hišno preiskavo, med katero so Hojsu preiskali tudi osebni avtomobil in zasegli telefon, je sicer že včeraj označil za "politično motivirano". Kot je za medije povedal sam, ga sumijo sodelovanja z znano kriminalno združbo na Balkanu, Kavaškim klanom. "Da sem od neznanega storilca na Policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil. "Ne vem, na podlagi česa. Imajo odredbo," je dodal.

Pred novinarje je danes stopil tudi njegov odvetnik Franci Matoz, ki je včeraj sporočil, da bo od preiskovalne sodnice terjal, da z odredbe za hišno preiskavo umakne oznako zaupno. "Po opravljeni preiskavi sva razmišljala, ali deliti te podatke in odredbo za preiskavo z javnostjo ali ne. Glede na to, da je bila označena z interno – kar je večina teh odredb," je dejal Matoz. Dodal je, da tajnost preneha v trenutku, ko je opravljena preiskava, "je pa res, da je dokument še vedno tako označen in ta tajnost še vedno traja". Hkrati pa – tako Matoz – gre tukaj tudi za interes javnosti, ki ima pravico vedeti, česa je osumljen oziroma, kaj se mu v odredbi očita. Podobno je na družbenem omrežju X sporočil tudi Hojs, ki pravi, da mu je kazenski pravnik dejal, da po izvedeni hišni preiskavi zanj kot osumljenca tajnost ne velja več.

SDT Hojsu, podobno kot zapisničarki, očita izdajo tajnih podatkov?

Po informacijah N1 odredba za hišno preiskavo omenja štiri osebe, tudi neznanca s Policije, ki naj bi Hojsu – tedaj še kot ministru za notranje zadeve – povedal za načrtovane hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Ta naj bi informacijo posredoval svojemu podnajemniku in ta naprej ljubljanskemu prekupčevalcu z drogami. Komunikacija med slednjima je po podatkih omenjenega portala potekala 1. marca 2021 zvečer, organi pregona pa naj bi jo pridobili pred nekaj meseci s telefona, ki so ga zaplenili enemu od dveh vpletenih. "Torej, sumijo me, da mi je neznani policist, neznano kje in kdaj, povedal, kdaj naj bi bile preiskave Kavaškega klana, jaz pa naj bi to 2021 sporočil klanu. Noro," se je ob tem na X-u še odzval podpredsednik SDS.