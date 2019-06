Dan po interpelaciji na slovesnosti v spomin na napad na oddajnik na Kumu

Karl Erjavec, obrambni minister, ki je včeraj prestal interpelacijo, je na slovesnosti povedal, da je bil oddajnik na Kumu strateškega pomena, saj je Slovenija vojno dobila tudi s pomočjo obveščanja preko medijev, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V nadaljevanju govora je spomnil na sosledje bojev generala Rudolfa Maistra za severno mejo, partizanskega upora med drugo svetovno vojno in osamosvojitvene vojne leta 1991 in pri tem poudaril: "Mi smo tista srečna generacija, ki je uresničila sanje mnogih generacij Slovencev, imeti svojo državo. Če ne bi bilo vseh teh dogodkov, danes ne bi imeli svoje države."

V času vojne za Slovenijo je bil slovenski narod po ministrovih besedah enoten. "Vsi smo si to želeli. Državo smo dobili zaradi prizadevanj vseh državljanov Republike Slovenije," je še povedal.

Oddajnik na Kumu je bil po pojasnilih obrambnega ministrstva objekt posebnega pomena pri obrambi države, 136. samostojni vod Teritorialne obrambe (TO) krajevne skupnosti Dobovec pod poveljstvomMarjana Dolinškapa ga je pred morebitnim napadom varoval že od 24. junija 1991. Štiri dni pozneje so na položaje na Kumu premestili tudi del 32. lahke topniške baterije zračne obrambe Trbovlje pod poveljstvom Roka Strniše s štirimi protiletalskimi topovi.

28. junija sta oddajnik napadli letali JLA in presenetili pripadnike slovenske vojake, ki so se ravno nameščali na položaje. Posledica raketiranja oddajnika Kum je bil en huje ranjen pripadnik TO in sedem lažje ranjenih.