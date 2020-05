Dan po razkritju mučnega odvzema otrok sodišče trdi, da so delali v korist otrok

Odvetnica Nina Zidar Klemenčičje že včeraj opozorila, da bi morala mati pred odvzemom prejeti denarno kazen, danes pa odvetnik matere pojasnuje, da se to ni zgodilo. Sodni spis pa skriva tudi odgovor na vprašanje, kako je sploh možno, da so bili otroci, katerih skrbnik je oče, pri materi doma, če ima mati lahko le nadzorovane stike z njimi v prostorih centra za socialno delo. A dejstvo je tudi, da nestresnih odvzemov za otroke ni, pravi klinična psihologinja. In da je ta travmatični dogodek bolje končati, ko se je začel in ga ne prekinjati ter čez nekaj dni ponoviti od začetka.