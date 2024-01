Dan po reševalni akciji iz Križne jame smo govorili s tričlansko družino

"Vedeli smo, da bomo preživeli, nismo pa vedeli, koliko časa bomo v jami," je dejal za našo televizijo Tomaž, ki je bil z ženo in hčerko ujet v Križni jami. Kot so nam zaupali, so, ko so jih prvič dosegli potapljači, bili prepričani, da je to to, da so prišli po njih. "Mislili smo, da gremo domov," je dejala njegova žena Ajda.

Temu sicer ni bilo tako. Ko so jih prvič dosegli potapljači v nedeljo zjutraj, so jim prinesli hrano, pijačo in se prepričali o njihovem stanju. A iz jame takrat še niso odšli, sončno svetlobo so ugledali šele v ponedeljek popoldne, po 55 urah, preživetih v jami.

Kljub takšni izkušnji družina ni izgubila ljubezni do jam. Vsaj Tomaž in Ajda ne, hčerka Ana pravi, da bo še malce počakala, da "gre vse to mimo".