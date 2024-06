Dan po volitvah čas za analize, Golob vztraja: Nič ni šlo narobe

Stranke pretresajo rezultate nedeljskih evropskih volitev in glasovanj na posvetovalnih referendumih. Med drugim so se že sestali v SD in NSi, kjer so rezultate evropskih volitev pričakali na trnih, a vendarle ujeli vsak po enega poslanca. Prvi premisleki tečejo tudi v drugih strankah, nekatere bodo rezultate podrobneje analizirale še v prihodnjih dneh.

V SDS so se danes sestali na rednem ponedeljkovem sestanku, o tem, kdaj bodo rezultate glasovanj pretresli še na organih strank, pa se bodo še dogovorili. Prve premisleke o volilnem rezultatu je danes pričakovati tudi v največji vladni stranki Gibanju Svoboda, ki so ji volivci na nedeljskem glasovanju namenili dva poslanska mandata v Bruslju. Najprej naj bi delo v kampanji pretresali v volilnem štabu, s konkretnejšimi analizami tudi na organih stranke pa vendarle še počakali, da se nekoliko "ohladijo glave". Ob razglasitvi rezultatov je bilo v štabu Svobode namreč kar nekaj zadržanosti, še posebej v luči pričakovanj na podlagi zadnjih javnomnenjskih anket, ki so stranki v zadnjih dneh kampanje napovedovale tudi tri poslanske mandate. V Svobodi je tako danes slišati različna mnenja, od tega, da bi se morali pogovoriti o tem, da jim je do še enega poslanskega sedeža le malo zmanjkalo, do bolj optimističnih pogledov, da je stranka glede na javnomnenjsko podporo v zadnjih mesecih zabeležila dober rezultat. Golob zadovoljen, Han manj "Nič ni šlo narobe, vsi cilji, ki smo si jih zadali pred volitvami, so bili izpolnjeni. Imeli smo visoko volilno udeležbo, rekordno, dobili smo štirikrat za na referendumih in dobili smo več kot 20 odstotkov glasov," pa je tudi v današnji izjavi za javnost ob robu sestanka sveta vlade za Slovence v zamejstvu vztrajal premier in prvak Svobode Robert Golob. Priznava pa, da so imeli v stranki "nekoliko smole pri mandatih". "A na to nismo mogli vplivati, ker so na to vplivali rezultati naših konkurentov. Po svoje je mogoče celo boljše tako, ker sedaj nimamo izgovora, da ne bi naslednji dve leti še bolj trdo delali," je ocenil.

Prav tako ostaja na stališču, da so stranke leve sredine skupaj dosegle dober rezultat. "Odstotki in število glasov je tisto, kar šteje. Razporeditev mandatov je pač narejena po ključu, pri tem so imele stranke leve sredine tudi nekaj smole zaradi razdrobljenosti. Ampak tako je stanje, sprejemamo rezultat. Ne glede na to, rezultat referendumov je tisto, kar me navdaja z optimizmom za prihodnost. Rezultat referendumov jasno pokaže, da je svobodomiselni del Slovenije včeraj na referendumih potrdil vse štiri referendume in to je tisto, zakaj pravim, da je v resnici levosredinski pogled na razvoj Slovenije in Evrope včeraj dobil potrditev," je prvo analizo rezultatov danes sklenil premier. Medtem je predsednik SD Matjaž Han po delnih neuradnih volilnih rezultatih ob izteku volilnega večera ocenil, da je koalicija naredila relativno slab rezultat. V SD, ki je s 7,73 odstotka prejetih glasov osvojila poslanski mandat, bodo sicer rezultate nedeljskega glasovanja pretresali na današnji popoldanski seji predsedstva. Pred tem pa se je ožje vodstvo sestalo tudi že na kolegiju predsednika SD.

