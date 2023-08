Po 12 dneh za nekatere prvi dan počitka: Če bi delal sam, bi to delal več kot 15 let

Od uničujočih poplav je že 12 dni in od takrat še ni minil dan, ko prizadeti prebivalci, gasilci, vojaki, reševalci in drugi prostovoljci na terenu ne bi trdo garali in odpravljali posledic katastrofalne ujme. "Ker bo odpravljanje posledic hudih poplav v Lučah trajalo še nekaj časa, je nujno, da si za trenutek oddahnemo in si naberemo novih moči," je sporočila Občina Luče. Tudi gasilci in občinski štab Civilne zaščite v Mozirju so ob cerkvenem prazniku in dela prostem dnevu napovedali dan počitka.

Občina Luče je med drugim sporočila, da "zaradi izjemnih posledic hudih poplav in izčrpanosti gasilcev, reševalcev in ekip na terenu" v torek ne bo organizirane koordinacije prostovoljcev na območju občine Luče. "Ker bo odpravljanje posledic hudih poplav v Lučah trajalo še nekaj časa, je nujno, da si za trenutek oddahnemo in si naberemo novih moči," so zapisali na svojem Facebookovem profilu. "Že 12. dan je za nami. Do sedaj smo posredovali na več kot 400 intervencijah. Posredovalo je preko 100 gasilcev našega društva v vseh teh dneh. Na terenu so nam na pomoč priskočila tudi ostala gasilska društva iz celotne države in tujine ter ostali pripadniki sistema zaščite in reševanja," so zapisali mozirski gasilci. "Na dobri poti smo, vendar bo potrebnega še nekaj dela."

Gasilci in občinski štab Civilne zaščite v Mozirju so z današnjim dnem prekinili z organiziranim razporejanjem prostovoljcev po lokacijah. V gasilskem domu bo od 8.00 do 16.00 dežurna ekipa gasilcev, ki bo skrbela, da bodo prostovoljci lahko prevzeli ročno orodje, razvlažilce zraka, UV-lučke za razkuževanje, visokotlačne čistilnike in sesalce za suho ter mokro sesanje. Za vse nujne primere se obrnite na številko 112, sporočajo. Roman Čretnik, namestnik poveljnika Civilne zaščite Mozirje in glavni koordinator prostovoljne pomoči pri mozirskih gasilcih, je ob tem zapisal, da so prostovoljci v Mozirju opravili že več kot 30 tisoč ur dela. "Če bi bili podjetje, bi morali imeti 170 zaposlenih, da bi to opravili v enem mesecu. Če bi delal sam, bi to delal več kot 15 let," je zapisal in se zahvalil več kot 2000 osebam, ki so pomagale.

Kdor se je te dni peljal mimo prizadetih območij, je ob cesti zagotovo zagledal tudi številne napise zahvale vsem, ki so jim po ujmi pomagali.

