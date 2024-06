Dan po tem, ko so ognjeni zublji zajeli šolo v Tržiču

V času požara, ki je šolo zajel včeraj, je bilo v stavbi 60 od 367 učencev, ki so se pravočasno in varno umaknili, so sporočili z občinskega štaba civilne zaščite Tržič. Po podatkih štaba je v gašenju sodelovalo 180 gasilcev s 36 vozili. Gašenje je oteževala sončna elektrarna, so pred tem sporočili z regijskega centra za obveščanje.

Zaradi posledic požara se bo pouk nadaljeval v ponedeljek.

Vzrok za požar, ki je povzročil veliko premoženjsko škodo, še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah požara in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.