Dan PR: Kako biti junak in ne bedak?

Dan PR je v preteklih letih že gostil osebnosti, kot so Jurij Zrnec, Ivo Boscarol, Bojan Cvjetićanin in dr. Dejan Verčič . Kdo pa bo tokrat na odru Dneva PR? Priznani komunikatorji bodo predstavili nekatere osrednje projekte minulega leta, med katerimi so tudi najpomembnejši športni dogodki tega poletja – Tour de France, olimpijske igre in Night of THE Dragon . Športniki pa niso edini, ki prepoznavnost Slovenije širijo po svetu, ampak imajo izjemno vlogo pri tem tudi odnosi z javnostmi posameznih mest – kako promovirati mesto in kako pomembna je pri tem komunikacija, bodo udeleženci izvedeli 8. oktobra 2024.

VPOGLED V ŠPORTNO OBARVANO POLETJE – Tour de France, olimpijske igre in Night THE of Dragon

Interno komuniciranje ni čudežni prašek, ki se ga posuje po delovni organizaciji z namenom, da reši vse težave z nizko zavzetostjo zaposlenih. Katja Krasko Štebljaj , samostojna svetovalka za interno komuniciranje in transformacijo organizacijskih kultur, bo raziskala dejansko moč interne komunikacije in vloge vodij pri dvigu alarmantno nizke zavzetosti zaposlenih, ki v Evropi trenutno znaša le 13 odstotkov.

Kaj pa kršitve varstva podatkov, številni kibernetski napadi, preboji v umetni inteligenci, inovacijski načini komuniciranja? Tudi digitalizacija prinaša svojo mero izzivov in s tem nove načine komuniciranja z zaposlenimi in drugimi javnostmi.

Ena od ključnih tem letošnjega Dneva PR bo krizno komuniciranje s poudarkom na odgovornem ravnanju pred, med in po krizi. Na Dan PR prihaja vrhunska britanska strokovnjakinja za krizno komuniciranje Amanda Coleman . V svoji več kot 20-letni karieri je bila odgovorna za komunikacijo nekaterih od najresnejših incidentov, med njimi tudi za komunikacijski odziv na teroristični napad, do katerega je prišlo na koncertu Ariane Grande v areni Manchester leta 2017. Govorila bo o tem, kako se lahko komunikatorji bolje pripravijo na krizne situacije ne glede na naravo dogodka ali velikost podjetja, v katerem delujejo.

Vpliv novih tehnologij na interno komuniciranje in implementacijo umetne inteligence za bolj vključujoče in učinkovite komunikacijske strategije bo predstavila večkrat nagrajena strokovnjakinja za interno komuniciranje, odlična govorka in avtorica iz Berlina Monique Zytnik. Predstavila bo nov koncept poglobljene komunikacije – miselnosti, ki je potrebna za prihodnost.

DRUŽBENO ODGOVORNO NAD DRUŽBENE IZZIVE

Organizatorji Dneva PR so posebno pozornost namenili tudi trajnostnim in družbeno odgovornim komunikacijskim projektom, ki naslavljajo specifične skupine in pomembna družbena vprašanja. Predstavljene bodo kampanje, ki so dosegle izjemne rezultate, prav zaradi učinkovite in ciljno usmerjene komunikacije – projekt z Novartisom, ki povezuje bolnike z multiplo sklerozo in zdravnike, ter kampanja #DarujemKilometre Zveze društev diabetikov Slovenije, ki ozavešča o sladkorni bolezni in poudarja pomembnost aktivnega življenjskega sloga.

Dan PR 2024 bo postregel s številnimi vpogledi v to, kako lahko komunikatorji s svojimi strategijami in projekti ustvarjajo resnične spremembe v družbi.