Dan pred božičem nakupi večinoma povezani z božično večerjo

Razen živilskih trgovin, so vse druge trgovine z nenujnimi izdelki, oblačili, obutvijo, športno opremo, ponovno zaprle svoja vrata. Zaprti so tudi kozmetični in frizerski saloni. Prav živilske trgovine so bile dan pred božičem polne bolj kot sicer, a brez pretirane gneče. Zato so trgovci podaljšali delovni čas in trgovine odprli uro prej kot ponavadi. Opažajo, da je koronavirus spremenil tudi nakupne navade potrošnikov. Ljudje so hiteli še po zadnjih nakupih, kupovali so hrano za božično večerjo in tudi darila.

