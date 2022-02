Dan pred kulturnim praznikom pouka prost dan

Izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi kateri koli drug dan v šolskem letu, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi poenotenja šolskega koledarja srednješolcev in osnovnošolcev, pa tudi zaradi tega, ker je v šolskem letu 2021/2022 dni pouka več, kot ga je treba za realizacijo učnih načrtov, je 7. februar 2022 določen kot pouka prost dan, so dodali pri ministrstvu. Tega prostega dne šolam ne bo treba nadomeščati.

Šole so bile o tej spremembi obveščene z okrožnico pred začetkom šolskega leta 2021/2022, in sicer 31. 8. 2021, v kateri je bilo zapisano, da ministrstvo načrtuje spremembo podrobnejših navodil o šolskem koledarju za tekoče šolsko leto in da predvidevajo, da bo v ponedeljek, 7. februarja, pouka prost dan, so navedli.

Datum pa so izrecno zapisali v okrožnici, ki so jih šole dobile 2. septembra, v kateri so tudi posredovali podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2021/2022.

"Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu s 36. členom Zakona o osnovni šoli. Podrobnejša navodila za šolski koledar v posameznem šolskem letu nastanejo na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki natančno določa, kako morajo biti ta navodila vsebinsko oblikovana," so zapisali pri ministrstvu.

Pravilnik opredeljuje pouka proste dneve, in sicer z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi, šolske počitnice in nedelje ter sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno. Izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi kateri koli drug dan v šolskem letu, so še pojasnili z ministrstva.