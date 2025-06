Dan pred strelskim pohodom v Gradcu na OŠ Škofljica vaja za tak primer

Z varnostnim trakom zavarovana okolica šole, pred njo pa gasilci in do zob oboroženi policisti. Za njimi so na kraj pridrveli še reševalci. Četudi povsem realistična izredna situacija, je šlo na srečo le za operativno preventivno vajo, ki je v ponedeljek potekala na Osnovni šoli Škofljica. Namen vaje pa: kako ravnati v primeru "amok situacije" – če bi, denimo, prišlo do zajetja talcev.

"Vsaka taka vaja povzroča določeno nelagodje, določen strah," priznava ravnatelj OŠ Škofljica Roman Brunšek.

Sploh ob hladnokrvnih napadih, kakršen se je v torek zgodil na srednji šoli v Gradcu. A bržkone se tu organi pregona, pa tudi vodstva šol ravnajo po načelu – bolje preventiva, kot kurativa. "Vsi se pripravljamo na določene dogodke, ki jih je naša družba na nek način izzvala, vendar pa vsi vemo, da si vsi želimo, da do takšnih in podobnih dogodkov ne bi prišlo," je poudaril ravnatelj.

Da bi vaja pokazala čim bolj realno oceno stanja in zmogljivosti, lokacije in točnega časa policisti niso razkrili. Zaposleni na šoli so bili obveščeni šele isti dan popoldan, ko otrok ni bilo več pri pouku.

"Gre za to, da so učitelji preizkusili konkretne rešitve, zaprli so se v učilnice, počakali so v učilnicah na določena navodila policije in potem smo naredili tudi skupno analizo," je potek vaje opisal ravnatelj.

Analiza pa je pokazala: "Da je teorija zelo dobra, da pa v praksi prihaja do tesnobe, določenega strahu, določenega nelagodja. Vendar moram priznati, da so zaposleni zelo dobro sodelovali in da so pridobili določene izkušnje, ki nam lahko, upam da nikoli, pa vendarle v prihodnosti tudi koristijo."

Notranji minister Boštjan Poklukar meni, da je ta vaja pokazala predvsem učinkovitost teh služb. "Te tako imenovane amok situacije bomo pa seveda tudi v lokalnem okolju izvajali," je dodal.

Še bolj ključno pa je, da se z otroki pogovarjamo, da bi tovrstne dogodke preprečili, je še dodal Brunšek.