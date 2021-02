Dan pred vložitvijo nezaupnice: si bodo nekateri poslanci premislili?

Koordinator in poslanec Levice Luka Mesec je v današnji izjavi za medije v DZ dejal, da se bo moral vsak poslanec v volilni kabini soočiti s svojo vestjo in se vprašati, ali bo stanje, ki ga imamo v državi, s svojim glasom omogočal in podpiral še naprej. "Mi računamo da, sploh glede na to, kaj se zadnje tedne dogaja, ta dilema ne bi smela biti težka," je dejal.

Podobno ocenjuje tudi predsednica in poslanka SAB Alenka Bratušek, ki je napovedala, da bo SAB prispevala pet glasov za konstruktivno nezaupnico. Kot je dejala, se tudi v SAB veliko pogovarjajo s poslanci SMC. "Na njih pa je, ali se bodo na koncu odločili, če bodo Slovenijo še naprej peljali po poti vlade Janeza Janše, za katero v SAB ocenjujemo, da je napačna, ali bodo končno stopili nazaj na stran socialno-liberalnih vrednot," je izpostavila. Po mnenju Bratuškove ima sicer kar nekaj poslancev SMC veliko dilemo.

"Jaz lahko odgovorim zase, da dilem nimam," pa je na to v izjavi za medije odgovorila poslanka SMC Mojca Žnidarič.