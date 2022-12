Dan pred zdravniki bodo 'stavkali' pacienti: Nevzdržna situacija

Potem ko je sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar, bodo zdaj "stavkali" še pacienti. Iniciativa Glas ljudstva to stavko napoveduje za dan pred zdravniško.

icon-expand S stanjem v zdravstvu so nezadovoljni tako zdravniki kot pacienti. FOTO: Dreamstime

"Desetletja zanemarjanja pravic in interesov pacientk in pacientov so pripeljala do nevzdržne situacije v javnem zdravstvu. Zato bo 10. 1. 2023 ob 17. uri na Trgu republike in pred zdravstvenimi domovi po celi Sloveniji potekala velika stavka pacientk in pacientov," pravijo v iniciativi Glas ljudstva. Iniciativa Glas ljudstva je sicer tudi na čelu kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Slovenski zdravstveni sistem številnim prebivalcem namreč ne zagotavlja več ustavne pravice do zdravstvenega varstva, opozarjajo v iniciativi in dodajajo, da je brez izbranega osebnega zdravnika že več kot 130.000 prebivalcev, od tega več deset tisoč otrok.

Dan kasneje pa bodo torej stavkali zdravniki, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami so ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Prav tako od vlade zahtevajo, da ostro obsodi kakršno koli obliko nasilja nad zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem ter da zdravnike kot nosilce zdravstvene dejavnosti vključi v oblikovanje reforme za oblikovanje boljšega in dostopnejšega javnega zdravstvenega sistema.