Svetli način
Slovenija

Dan reformacije: Praznik duha razuma, znanja in napredka

Ljubljana, 31. 10. 2025 07.37 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , U.Z.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob dnevu reformacije, ki ga praznujemo, zapisala, da dan reformacije "ni le zgodovinski spomin na versko in kulturno gibanje 16. stoletja, temveč praznik duha razuma, znanja in napredka". "Dan reformacije ni le kulturni praznik, temveč opomin, da brez jezika ni naroda," pa je zapisal premier Robert Golob.

31. oktober je po besedah predsednice Nataše Pirc Musar dan, ko se spominjamo "poguma in odločnosti posameznikov, ki so v prelomnem času evropske zgodovine zahtevali pravico do svobode misli in izražanja".

Spomnila je, da je reformacija pomembno zaznamovala tudi slovenski narod. "Takrat smo dobili prvo knjigo v slovenskem jeziku, kar je bil mejnik na poti k oblikovanju naše narodne identitete," je zapisala in dodala, da je prav slovenski jezik skozi stoletja "ostal trdna vez med ljudmi in prostorom, v katerem živimo, ter pomemben temelj naše državnosti".

V današnjem času je po njenem vrednote reformacije – dostopnost izobraževanja, kritično mišljenje, odprt dialog in spoštovanje različnosti – še posebej pomembno negovati. "Le družba, ki spoštuje moč besede in spodbuja svobodo izražanja, lahko gradi vključujočo, odgovorno in napredno prihodnost," je zapisala.

Poslanico je sklenila z mislijo, da naj nas ob tem prazniku "vodi misel, da je moč sprememb vedno v ljudeh – v našem pogumu, v naši pripravljenosti poslušati druge in iskati skupne poti".

Državna proslava ob dnevu reformacije
Državna proslava ob dnevu reformacije FOTO: Damjan Žibert

Golob: Dan reformacije je tudi opomin, da brez jezika ni naroda

Dan reformacije, ki ga praznujemo danes, po besedah predsednika vlade Roberta Goloba ni le kulturni praznik, temveč opomin, da brez jezika ni naroda. Danes se s spoštovanjem in ponosom oziramo v čas pred skoraj pol tisočletja, ko se je med slovenskim narodom prižgala iskra jezika, duha in poguma, je zapisal v poslanici ob prazniku.

Ko je Primož Trubar prvič zapisal "Lubi Slovenci", je po Golobovih besedah vsakemu med nami podaril nekaj neprecenljivega, zapis v lastnem jeziku. "To je storil z vero, da znanje in pismenost osvobajata. Takrat je bila knjiga prebojna tehnologija, simbol napredka, ki je slovenski narod povezala in ga vodila skozi stoletja iskanja samostojnosti. Opominjala nas je, da govoriti, brati in misliti v svojem jeziku ni bilo vedno samoumevno," je zapisal.

Reformacija po njegovih besedah ni bila le versko gibanje, temveč gibanje razuma in srca. "Gibanje, ki je postavilo temelje slovenskemu jeziku, pismenosti in razmišljanju s svojo glavo", je zapisal. Kot je dodal, na teh temeljih stoji tudi naša sodobna družba, ki jo oblikujejo vrednote znanja, radovednosti, poguma, odprtosti za dialog in ponosa na svoje korenine.

V času, ko živimo sredi hitrih sprememb, nas po besedah predsednika vlade prav te vrednote učijo, da prihodnost gradimo z jasnim pogledom naprej. "Tako kot so reformatorji verjeli v moč knjige, verjamemo danes mi v moč znanja, sodelovanja in skupnosti," je poudaril.

Spomnil je, da živimo v obdobju številnih tehnoloških in družbenih prelomnic, in opomnil, da je naša naloga tudi z novimi tehnologijami ohranjati slovensko besedo in jo vtkati v sodobni digitalni svet v službi skupnega dobrega za več znanja, več dostopnosti in več povezanosti. "Da gradimo družbo, ki temelji na razumevanju, strpnosti in sožitju. Družbo, ki ostaja povezana s svojim jezikom," je zapisal.

Golob je prepričan, da lahko slovenska beseda živi in raste, če jo negujemo, če ji damo prostor v šolah, v kulturi, v javnem življenju in v novih tehnologijah. "In če zaupamo vase. Ker moč naroda je v jeziku. In moč jezika je v narodu, ki verjame vase," je še zapisal.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Profimedia

Klakočar Zupančič: Reformatorji so polagali temelje slovenskega knjižnega jezika in kulture

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je zapisala, da slovenski reformatorji 16. stoletja niso le sledili zahtevam po spremembah v takratni rimskokatoliški cerkvi, ampak so polagali temelje slovenskega knjižnega jezika in slovenske kulture.

"S knjigami v domačem jeziku so navadnim ljudem omogočili lažji dostop do znanja in informacij ter posledično možnost ustvarjanja v slovenskem jeziku in razvoj slovenske kulture, ki je v zadnjih 500 letih vedno predstavljala trden temelj obstoja in razvoja slovenskega naroda in nacije," je dodala.

Spomnila je, da naj bi na današnji dan pred 508 leti po pisanju virov nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther na vrata wittenberške cerkve nabil 95 tez, ki so zahtevale korenite spremembe v takratni rimskokatoliški cerkvi. Čeprav dan reformacije praznujejo tudi drugod po svetu, je, kot je zapisala, "za nas Slovence še posebej pomemben zato, ker je proces reformacije našim prednikom prinesel prve tiskane knjige v slovenskem jeziku". 

Opomnila je, da je bila ena od pomembnejših Luthrovih zahtev tudi, da naj verniki berejo Sveto pismo v maternem jeziku. "Reformatorji so zato pomembno vplivali ne le na izvajanje verskih obredov v ljudskih jezikih, temveč tudi na razvoj književnosti in kulture na splošno v slovenskem jeziku," je zapisala.

Dan reformacije kot spomin na prve slovenske tiskane knjige

V Sloveniji od leta 1992 praznujemo 31. oktober kot dan reformacije. Praznik in dela prost dan je posvečen verskemu, družbenopolitičnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je med drugim obrodilo prve tiskane knjige v slovenskem jeziku. Današnje praznično bogoslužje bo v evangeličanski cerkvi v Gornji Slaveči v občini Kuzma.

Osrednja državna proslava ob prazniku je bila v četrtek v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je kot slavnostna govornica nastopila ministrica za kulturo Asta Vrečko. V umetniškem programu pa so številni nastopajoči osvetlili pomen in dediščino sistema slovenskih javnih knjižnic, ki danes nadaljujejo poslanstvo reformatorjev ter knjige prinašajo v vsako mesto in vas.

Preberi še Ministrica Vrečko na proslavi: Reformacija je prebujala ljudstvo

Reformacijo kot versko, kulturno in družbenopolitično gibanje je 31. oktobra 1517 sprožilo 95 zahtev nemškega duhovnika Martina Luthra po reformi Cerkve. Ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, kar je prispevalo k razmahu številnih evropskih jezikov.

Prvi knjigi v slovenskem jeziku iz tega obdobja sta Abecednik in Katekizem Primoža Trubarja, ki je tako obveljal za očeta slovenskega jezika. Po zaslugi Jurija Dalmatina je nastal tudi prevod Svetega pisma.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 09.29
In zaklep komentiranja čez 3, 2, 1....
ODGOVORI
0 0
MC King
31. 10. 2025 09.17
+2
Znanstveniki, kljub vsem takšnim in podobnim poskusom spodkopavanja Biblije, počasi dojemajo, da le ni tako pravljičarska kot se zdi na prvi pogled.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
31. 10. 2025 09.17
+5
Če bi vse prisotne levičarske politike zaprli, bi morda še lahko rešili Slovenski jezik. Trubar se v grobu obrača ko vidi kakšni narodni izdajalci govorijo na njegovi proslavi.
ODGOVORI
5 0
Polkavalčekrokenrol
31. 10. 2025 09.17
-2
Ker g.Marjan Pojbič ni bil izvoljen za poslanca nepismeni nimajo v parlamentu svojega zastopnika in vlada rahla zmeda,se bo pa uredilo,volitve so blizu,v sekti sds imajo te robe za izvoz
ODGOVORI
0 2
mackon08
31. 10. 2025 09.15
+1
Vera je za naivne in povod za vojne.
ODGOVORI
1 0
Julijann
31. 10. 2025 09.11
+2
Trubar je nam Slovencem dal jezik. Slovenski in to v pisni obliki Katekizma, ki zajema versko vsebino. Kaj torej predstavlja ta Katekizem? Da je vera del kulture slovenskega naroda že stoletja.
ODGOVORI
3 1
Julijann
31. 10. 2025 09.12
+4
Levim pa je le bolj pomembna ena zvezda , ki jo obujajo 80 let. In zadnje čase vse bolj.
ODGOVORI
4 0
Finfer
31. 10. 2025 09.08
+7
Ta vladna garnitura skupaj z musarco je ustvarila svojo državo v državi popolnoma enako kakor bivša služba državne varnosti in sedaj neovirano ropajo delavce in upokojence !!
ODGOVORI
7 0
xoxotox6
31. 10. 2025 09.08
+4
Praznik duha razuma, znanja in napredka in v prvi vrsti sedijo ravno tisti genetski nsledniki, ki so mentalnio, duševni in fizično to teptali in enoumno zaprisegalai v komunizem, nasprotiku vseh teh vrednot od 45 dalje?????
ODGOVORI
4 0
mackon08
31. 10. 2025 09.06
+4
Daan slovenskega jezika pri katerem prednjači full kul, the best itd.
ODGOVORI
4 0
Polkavalčekrokenrol
31. 10. 2025 09.06
+0
Čestitam vsem,posebej pa protestantom,lahko samo ugibamo kaj bi bilo s slovenščino brez Trubarja
ODGOVORI
1 1
Veščec
31. 10. 2025 09.06
+2
važn,d je po komemoraciji biu bogat banket
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
31. 10. 2025 09.04
+1
Pomislite,da bi v Trubarjevih časih srečali črnega tipa kosovskega videza in bi zanj rekli,da gre za "vodjo" opozicije!??
ODGOVORI
4 3
dule100
31. 10. 2025 08.59
+5
Zanima me, če so prevajali v albanščino?😂
ODGOVORI
8 3
vicente
31. 10. 2025 09.03
-1
Mir Dita
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
31. 10. 2025 08.58
+2
Sv. Duh, Marx in reciklaza
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
31. 10. 2025 08.55
+5
Lejga Turchina pa Krulćana ... kdo vse nam je že teptal ubogo našo zemljico .. !!!
ODGOVORI
8 3
Julijann
31. 10. 2025 08.52
+9
A so ti prisotni v prvih vrstah kaj ponosni na prvo knjigo napisano v slovenskem jeziku? Primož Trubar je namreč Slovencem dal slivenski jezik preko knjige z versko vsebino.
ODGOVORI
10 1
Julijann
31. 10. 2025 08.59
-2
Slovenski jezik. Ah in moje prevelike roke za ta mobi.
ODGOVORI
1 3
ThorStorm666
31. 10. 2025 08.52
+4
Kako so lahko levi kontra cerkvi na proslavi?? Sloveniji se potaplja v golobizmu!!
ODGOVORI
7 3
marker1
31. 10. 2025 09.27
Enostavno! Zato, ker je Milan Prekmurec.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 08.48
-1
Kaj pa danes nisem admynom fauš....
ODGOVORI
0 1
Magic-G-spot
31. 10. 2025 08.45
+7
Mora bit lep obcutek ko takole sedijo s pokakanimi hlackami in poslusajo moraliziranje v katerega sami ne verjamejo. Cez cas ko jih vec nebo bodo v zgodovino zapisani kot izdajalci drzave ki so podpirali kriminal vojne in terorizem.
ODGOVORI
11 4
ptuj.si
31. 10. 2025 08.39
+8
Na proslavi pa sami antislovenci.
ODGOVORI
13 5
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 08.47
-2
Take si zaslužimo.
ODGOVORI
0 2
