Dan rožnatih majic: 'Prevečkrat se zgodi, da smo priče nasilja tiho'

Novinarji Sveta na Kanalu A in POP IN

Njuna akcija je kmalu prerasla v svetovno gibanje. Danes na ta dan ljudje rožnate majice nosijo kot simbol boja proti nasilju, še posebej med mladimi v šolah. Oblekli so jih tudi naši novinarji in uredniki.

Vsako zadnjo sredo v februarju obeležujemo dan rožnatih majic. Gibanje za boj proti medvrstniškemu nasilju izvira iz Kanade, kjer sta se leta 2007 dva srednješolca David Shepherd in Travis Price v bran postavila sošolcu, ki so ga vrstniki zasmehovali in ustrahovali zaradi rožnate majice, ki jo je nosil v podporo svoji mami z rakom na dojki. Kupila sta 50 rožnatih majic in jih razdelila med prijatelje, s tem pa sošolcu izkazala solidarnost.

"Lagala bi, če bi dejala, da je medvrstniško nasilje nov pojav, saj je bilo zbadanje prisotno tudi, ko sem bila sama v šoli. Že takrat se je prevečkrat zgodilo, da so bili nekateri zaradi zunanjega videza, nacionalnosti ali finančne stiske tarče neprijaznih besed in celo fizičnega nasilja," pravi novinarka POP IN Eva Mavrič . Spomni se, da je na račun zunanjega videza tudi sama slišala marsikatero zbadljivko, ki pa zaradi podpore družine in prijateljev k sreči ni zabolela toliko, kot bi lahko.

Urednica redakcije Katja Horvat Plevnik je poudarila, da se t. i. bullying začne že pri petletnikih. "To vem iz osebne izkušnje. Najslabša stvar, ki jo slišim okoli sebe, v garderobi v vrtcu, na igrišču, tudi v družini, naj otroke pustimo, da se bodo sami zmenili med seboj. Ne! Naša naloga je, da jim pomagamo reševati nesporazume, da jih naučimo pravilnega odziva in jim damo orodja, kako se ustrezno spopasti s frustracijami," je povedala in dodala, da jih učimo plavati in voziti kolo, ne učimo pa jih o medsebojnih odnosih. "Kar je nesprejemljivo zanje in za družbo."

Novinarka oddaje Svet na Kanalu A Sara Volčič je v svoji dolgoletni novinarski praksi že ničkolikokrat govorila z mladimi, ki so bili bodisi žrtve bodisi so povzročali medvrstniško nasilje. "Opažam, da je najlažje definirati, prijaviti, obsoditi telesno nasilje, in družba je na to zelo senzibilizirana, kar je dobro. V razmahu pa so psihično in verbalno nasilje ter seveda spletno nasilje, ki vplivajo uničujoče na odraščajoče mlade ljudi. Te vrste nasilja je težje preprečevati, težko je to ustavljati, težko je žrtvam takšnega nasilja prositi za pomoč in sploh opredeliti, kaj se jim dogaja," je poudarila.

Meni namreč, da včasih odrasli, h katerim se zatečejo po pomoč, ne razumejo, kako zelo prizadene, ko te sošolke ali sošolci "samo" malo zafrkavajo ali te "samo" izločijo iz skupine na telefonu ali se "samo" pretvarjajo, da te ni. "Neko dekle je zaradi tega padlo v globoko stisko in poskušalo storiti samomor pri komaj 13 letih! Zato je treba ostreje in predvsem hitreje poseči, ko se začnejo mladi pogosto v skupinah spravljati na nekoga, pa četudi 'samo' verbalno, ko ga osamijo, ga šikanirajo, ga žalijo, ker ima morda po njihovem mnenju zastarela oblačila ali nima vseh stvari, ki jih oni imajo, ali ker je preprosto drugačen ali drugačna," je odločena.

Dodaja, da morajo odgovorni odrasli to prepoznati pravočasno in reševati, če se nasilje že zgodi, hitro in učinkovito. "Predvsem pa moramo biti vsi starejši za zgled, kako je prav obnašati se, kako je prav razreševati razlike, ki so med nami, tudi konflikte," še pravi.