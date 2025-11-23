Svetli način
Slovenija

Dan Rudolfa Maistra, ki je leta 1918 prevzel vojaško oblast v Mariboru

Ljubljana, 23. 11. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
5

V Sloveniji praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja slovesnost je bila v soboto v Zagorju ob Savi, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici ta dan označila kot dan ponosa.

Kot je zapisala Pirc Musarjeva, je bil Maister velik domoljub, vizionar in vojaški strateg, ki se je zavedal pomena odločnega in neomajnega boja za narodov obstoj, kulturo in svobodo. V prelomnem zgodovinskem času za prihodnost Slovencev je z navdihujočim zgledom, vodenjem in dejanji v boju za severno mejo postavil temelje za uresničitev sanj o samostojni državi.

Ob tem je predsednica pozvala, naj nam bodo v današnjem svetu Maistrova sporočila in vrednote v navdih ter poduk, da se narodna zavest in solidarnost ne gradita le z odločnostjo in močjo, temveč tudi z znanjem, ustvarjalnostjo, kulturo, medsebojno pomočjo in razumevanjem.

"Naj nas njegov duh povezuje in opominja, da smo svobodo, mir in narodno samobitnost pridobili z dolgoletnimi prizadevanji ter z žrtvami in krvjo naših prednikov in sodobnikov. V spoštljiv spomin nanj ohranjajmo ponos, vero in odgovornost do naše skupne prihodnosti - tako kot je to počel on: pokončno, zavzeto, z zanosom in z neomajno zvestobo domovini," je dodala Pirc Musarjeva in pozvala, da državni praznik praznujmo z odprtim srcem - kot dan ponosa, enotnosti in hvaležnosti za vse, kar nas povezuje kot narod.

General Rudolf Maister
General Rudolf Maister FOTO: Bobo

Premier Robert Golob je v poslanici poudaril, da je general Maister simbol samozavesti in poguma, ki sta nam lahko za zgled vsak dan. Ni branil le ozemlja, temveč dostojanstvo vseh, ki so verjeli v slovensko besedo, kulturo in svobodo. Njegova zapuščina nas uči, da se prihodnost naroda gradi z odločnostjo, vizijo in pripravljenostjo stopiti skupaj, je navedel.

V času, ko se svet srečuje z vedno novimi grožnjami, nas Maistrovo izročilo uči, da varnost ni samoumevna, ampak je dosežek skupnega napora, zaupanja v institucije in pripravljenosti, da v odločilnih trenutkih združimo moči. Danes, ko gradimo odporno družbo, v kateri bo vsak posameznik zaščiten, slišan in vključen, postajajo vrednote, ki jih je živel, še toliko dragocenejše, je ocenil.

V teh zahtevnih časih je po besedah premierja pomembno, da država s premišljenimi koraki in odločno krepi varnost in sožitje. "Tako kot je to znal storiti general Maister, s pogledom, usmerjenim v prihodnost, in z neomajno vero v skupno dobro," je dejal.

Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič nam dejanja generala Maistra, njegovih častnikov in vojakov ter Narodnega sveta za Štajersko kažejo, da lahko s pravo vizijo in odločnostjo, tudi posamezniki ali manjše države, ključno vplivajo na odločitve z globalnimi posledicami. Brez njegovih dejanj in podpore tistih, ki so z njim delili vizijo slovenske Štajerske in Koroške, bi bila slovenska zgodovina popolnoma drugačna, je Klakočar Zupančič zapisala v poslanici ob prazniku.

"Na zapuščini generala Rudolfa Maistra je nastala sodobna, demokratična in mednarodno uveljavljena Republika Slovenija. V zadnjih letih smo večkrat dokazali, da nismo samo narod, ki bi na domačem parketu ali v mednarodnih odnosih le sledil velikim. Smo narod, ki je dovolj odločen, da sam piše svojo usodo. Ob vseh pomembnih odločitvah za usodo naše države in naroda smo dokazali, da smo dostojni nasledniki zapuščine generala Rudolfa Maistra."

Na sobotni osrednji državni slovesnosti v Zagorju ob Savi je bil osrednji govornik namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Uroš Paternus, ki je med drugim poudaril, da generala Maistra ne ohranjamo v spominu zgolj kot vojaka, temveč kot simbol narodne zavesti in narodne moči. Kot je še dejal, je bil to človek, ki je znal v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost za svoj narod.

Dan Rudolfa Maistra
Dan Rudolfa Maistra FOTO: Bobo

Že v četrtek se je obrambni minister Borut Sajovic Maistrovi viziji, pogumu ter prispevku k oblikovanju slovenske državnosti poklonil s položitvijo venca pri spomeniku generala Maistra pred ministrstvom, kjer sta to storili tudi delegaciji Mestne občine Ljubljana in Zveze društev general Maister.

General je imel pomembno vlogo predvsem v zgodovini Maribora, kjer je Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor prav tako v četrtek pripravilo spominsko slovesnost. Venec k spomeniku je položil župan Saša Arsenovič, v petek pa so spominsko slovesnost s položitvijo venca na Maistrovo grobnico pripravili tudi na pobreškem pokopališču.

V generalovem rojstnem mestu Kamniku je spominska slovesnost prav tako potekala že v četrtek, na njej pa so podelili spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine generala, ki jih že nekaj let skupaj podeljujejo Občina Kamnik, Mestna občina Maribor in Zveza društev general Maister. Letos so jih prejeli Vojaški muzej Slovenske vojske, Marjeta Humar, Borut Marjan Sturm in Drago Fras.

Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.

Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je od leta 2005 slovenski državni praznik, ki pa ni dela prost dan.

rudolf maister praznik maister
Naslednji članek

Dan za referendum: Do 11. ure 10,18-odstotna udeležba

Duh generala Maistra slovenske vojake navdihuje še danes

Brezplačni prevoz do in po UKC Maribor z Doktorjem Maistrom

Zakaj je ministrica podpisala soglasje za rušitev domačije?

Ministrstvo prikimalo odstranitvi rojstne hiše mame Rudolfa Maistra

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pikopiko
23. 11. 2025 13.29
Bil je pokončen mož. Nato pa so prišli komunisti in njihovi potomci, levičarji in vse njegovo delo je šlo po zlu. Postali smo podložniki Srbskih poslov in ljudi.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
23. 11. 2025 13.21
+2
Nismo več niti suvereni niti samostojni. Tudi EU se iz skupnosti svobodnih držav spreminja v avtokratsko diktaturo z diktatorko Ursolo na čelu.
ODGOVORI
2 0
txoxnxy
23. 11. 2025 13.19
+1
Če bi takrat uvažali inžinerje tega danes ne bi brali .
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
23. 11. 2025 13.19
+2
Maister je osvobodil Maribor od Avstrije. Partizani so Slovenijo osvobodili od Nemcev. Teritorialci smo Slovenjjo odcepili od Jugoslavije. In ko je že kazalo, da smo dobili končno samostojno in svobodno Slovenijo, smo kot zrela hruška brez boja padli v NATO v kremplje te zločinske militantne organizacije. Ves boj naših prednikov je bil zastonj.
ODGOVORI
2 0
Na pol ovca
23. 11. 2025 13.03
+0
Slovenija ima množico hlapcev, oportunistov in idiotov, izjemoma osebe kontra opisu so Maister, Rozman, Broz... 99,9 % ostalih v politiki - vladi spadajo v zgornjo skupino
ODGOVORI
1 1
