Dan Rudolfa Maistra, ki je leta 1918 prevzel vojaško oblast v Mariboru

V Sloveniji praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja slovesnost je bila v soboto v Zagorju ob Savi, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici ta dan označila kot dan ponosa.

Kot je zapisala Pirc Musarjeva, je bil Maister velik domoljub, vizionar in vojaški strateg, ki se je zavedal pomena odločnega in neomajnega boja za narodov obstoj, kulturo in svobodo. V prelomnem zgodovinskem času za prihodnost Slovencev je z navdihujočim zgledom, vodenjem in dejanji v boju za severno mejo postavil temelje za uresničitev sanj o samostojni državi. Ob tem je predsednica pozvala, naj nam bodo v današnjem svetu Maistrova sporočila in vrednote v navdih ter poduk, da se narodna zavest in solidarnost ne gradita le z odločnostjo in močjo, temveč tudi z znanjem, ustvarjalnostjo, kulturo, medsebojno pomočjo in razumevanjem. "Naj nas njegov duh povezuje in opominja, da smo svobodo, mir in narodno samobitnost pridobili z dolgoletnimi prizadevanji ter z žrtvami in krvjo naših prednikov in sodobnikov. V spoštljiv spomin nanj ohranjajmo ponos, vero in odgovornost do naše skupne prihodnosti - tako kot je to počel on: pokončno, zavzeto, z zanosom in z neomajno zvestobo domovini," je dodala Pirc Musarjeva in pozvala, da državni praznik praznujmo z odprtim srcem - kot dan ponosa, enotnosti in hvaležnosti za vse, kar nas povezuje kot narod.

General Rudolf Maister FOTO: Bobo icon-expand

Premier Robert Golob je v poslanici poudaril, da je general Maister simbol samozavesti in poguma, ki sta nam lahko za zgled vsak dan. Ni branil le ozemlja, temveč dostojanstvo vseh, ki so verjeli v slovensko besedo, kulturo in svobodo. Njegova zapuščina nas uči, da se prihodnost naroda gradi z odločnostjo, vizijo in pripravljenostjo stopiti skupaj, je navedel. V času, ko se svet srečuje z vedno novimi grožnjami, nas Maistrovo izročilo uči, da varnost ni samoumevna, ampak je dosežek skupnega napora, zaupanja v institucije in pripravljenosti, da v odločilnih trenutkih združimo moči. Danes, ko gradimo odporno družbo, v kateri bo vsak posameznik zaščiten, slišan in vključen, postajajo vrednote, ki jih je živel, še toliko dragocenejše, je ocenil. V teh zahtevnih časih je po besedah premierja pomembno, da država s premišljenimi koraki in odločno krepi varnost in sožitje. "Tako kot je to znal storiti general Maister, s pogledom, usmerjenim v prihodnost, in z neomajno vero v skupno dobro," je dejal. Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič nam dejanja generala Maistra, njegovih častnikov in vojakov ter Narodnega sveta za Štajersko kažejo, da lahko s pravo vizijo in odločnostjo, tudi posamezniki ali manjše države, ključno vplivajo na odločitve z globalnimi posledicami. Brez njegovih dejanj in podpore tistih, ki so z njim delili vizijo slovenske Štajerske in Koroške, bi bila slovenska zgodovina popolnoma drugačna, je Klakočar Zupančič zapisala v poslanici ob prazniku. "Na zapuščini generala Rudolfa Maistra je nastala sodobna, demokratična in mednarodno uveljavljena Republika Slovenija. V zadnjih letih smo večkrat dokazali, da nismo samo narod, ki bi na domačem parketu ali v mednarodnih odnosih le sledil velikim. Smo narod, ki je dovolj odločen, da sam piše svojo usodo. Ob vseh pomembnih odločitvah za usodo naše države in naroda smo dokazali, da smo dostojni nasledniki zapuščine generala Rudolfa Maistra." Na sobotni osrednji državni slovesnosti v Zagorju ob Savi je bil osrednji govornik namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Uroš Paternus, ki je med drugim poudaril, da generala Maistra ne ohranjamo v spominu zgolj kot vojaka, temveč kot simbol narodne zavesti in narodne moči. Kot je še dejal, je bil to človek, ki je znal v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost za svoj narod.

Dan Rudolfa Maistra FOTO: Bobo icon-expand