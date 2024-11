Dan Rudolfa Maistra: 'Njegova zapuščina je danes še pomembnejša'

Osrednja državna proslava v letu, ki ga je vlada razglasila za Maistrovo leto, je bila v petek v njegovem rojstnem Kamniku. Govornika na slovesnosti sta bila obrambni minister Borut Sajovic ter evropski poslanec in njegov predhodnik Marjan Šarec . Prvi je v svojem govoru citiral Maistrovo misel, da je naša sveta dolžnost braniti svojo domovino, premoženje in življenje naših dragih ter dodal, da ta zgled velja še danes. Šarec pa je poudaril, da je Maister na začetku 20. stoletja dejansko izvedel prvo dejanje na poti k slovenski osamosvojitvi, ko je zaokrožil velik del slovenskega narodnostnega ozemlja in tako postavil temelje, da smo sploh imeli ozemlje, ki danes tvori slovensko državo.

Generalu Maistru in njegovim borcem se bodo danes poklonili tudi v Mariboru. Opoldne bo garda Slovenske vojske v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar položila venec k Maistrovem spomeniku.

Pirc Musarjeva je v poslanici ob državnem prazniku med drugim poudarila, da so Maistrova sporočila še vedno živa in nas opominjajo, da si moramo neprestano prizadevati za medsebojno zaupanje, spoštovanje in dialog. "Rudolf Maister je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda," je zapisala. Ob tem je poudarila njegovo preudarnost in pogum v času oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij.

"Slutil je, da se slovenskemu narodu na prepihu oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij lahko zgodi krivica. Zato je v svojem srcu začutil, da mora ukrepati - za bližnje, za soborce, za Slovenke in Slovence ter predvsem za prihodnje rodove."

Dodala je, da Maister še danes velja za izjemnega in navdihujočega človeka, saj je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda. Z njegovo pomočjo sta Maribor in celotna Spodnja Štajerska z razorožitvijo nemške zelene garde postala del Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter, desetletja kasneje, del samostojne Republike Slovenije. "Tako se je general Maister skupaj s požrtvovalnimi in pogumnimi dejanji svojih soborcev s peresom in mečem vpisal v temelje slovenstva," je sklenila.