Dan s poštarjem: vse je lažje, če ti ljudje vrata odprejo nasmejani

Včasih je bil poštar tisti, ki je prinašal novice, tako dobre kot slabe. Najbolj nestrpno pa so ga čakali zaljubljenci. No, ker je tehnologija napredovala, si ljubezen izpovedujemo kar prek telefonov, kar pa ne pomeni, da imajo poštarji danes kaj manj dela. Kako je videti dan poštarja v Ljubljani, nam je pokazal Dejan Kalabić, ki kot poštar dela skoraj deset let. Poleti je vroče, pozimi mraz, a je lažje, ko se s sodelavci razumeš in ko ti ljudje, ko jim pozvoniš, vrata odprejo nasmejani.