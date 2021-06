'Holmec - simbol odločnosti, hrabrosti in požrtvovalnosti slovenskih policistov'

Slovenski policisti so 27. junij izbrali za dan policije v spomin na začetek konflikta na nekdanjem mejnem prehodu Holmec. Tam je namreč 27. in 28. junija 1991 potekal eden od spopadov slovenske osamosvojitvene vojne. Spopadli so se pripadniki slovenske milice oz. policije in teritorialne obrambe na eni ter na drugi strani pripadniki Jugoslovanske ljudske armade (JLA), ki so dobili ukaz zasesti mejni prehod.

Na slovesnosti so se spomnili v bojih padlih takratnih rezervnih policistov Željka Ernoića in Bojana Štumbergerja. Padla sta v bojih z JLA, ki je dobila ukaz zavzeti mejni prehod na meji z Avstrijo, a ji to ni uspelo. Konflikt na mejnem prehodu Holmec se je začel že dan prej, 27. junija 1991, zato so si slovenski policisti ta datum izbrali za svoj praznik, dan slovenske policije, ki so ga obeležili z današnjo slovesnostjo. Na njej so se spomnili tudi vseh drugih policistov, ki so drugje padli v bojih za samostojno Slovenijo ali so življenje izgubili v zadnjih treh desetletjih pri opravljanju službenih dolžnosti.

"Spopad, ki je bil za pripadnike milice in teritorialne obrambe na Koroškem ognjeni krst, je bil kljub primanjkljaju orožja, streliva in zvez izpeljan učinkovito. Tesno sodelovanje vseh, miličnikov, pripadnikov teritorialne obrambe, civilistov in sanitete je omogočilo zmago na Holmcu," sta v epilogu publikacije z naslovom Boj na Holmcu, objavljene leta 2006, zapisala avtorja Vladimir Prebilič in Damijan Guštin.

Dodala sta, da je bil za svetovne razmere to spopad majhnih razsežnosti, vendar je bil še kako pomemben za Koroško in Slovenijo. "Tudi ta zmaga in brezkompromisnost teritorialne obrambe in miličnikov je prepričala najvišje avtoritete v strukturah JLA, da Republika Slovenija razpolaga s pomembno silo, ki so jo pred tem odkrito podcenjevali. Sporočilo bojev na Holmcu je prepričalo tudi ostale poveljnike stražnic, da so se predali brez spopadov. Sporočilo, da po takem spopadu ne dovolijo vrnitve JLA na mejo, je bilo eno od vodil slovenski delegaciji na pogajanjih na Brionih," sta zapisala avtorja.