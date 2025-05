Dan Slovenske vojske: na ogled tudi vozilo patria 8x8 XP in vozilo JLTV 4X4

Sledila bo slovesnost pod sloganom Srce pod uniformo, srce za domovino, na kateri bodo nagradili najzaslužnejše vojake.

Zbrane bodo na prireditvi nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Generalštaba SV generalpodpolkovnik Robert Glavaš.

Sledil bo že razprodan koncert Big banda Orkestra SV, na katerem bodo nastopili tudi številni drugi glasbeniki. V raziskovalno-akcijski platformi Pobuda proti militarizmu so ob tem v javnem pismu glasbenike pozvali, naj nastop odpovedo. Kultura namreč ne bi smela biti v službi vojne, menijo.

SV, ki šteje 7328 pripadnikov, je po dolgoletnem zanemarjanju v končnici preoblikovanja, področju obrambe in varnosti pa se obeta zgodovinsko vlaganje. Predlog resolucije, ki bo predvidoma naslednji teden na vladi, med drugim predlaga dva odstotka BDP za obrambno in varnostno politiko do konca leta. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. Menijo, da je to potrebno tudi zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer po vojni v Ukrajini.