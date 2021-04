Dan slovenskega ekološkega dolga vse bližje dnevu Zemlje

Inštitut je okviru projekta Sustainaware objavil publikacijo WTF so podnebne spremembe? Izšla je v več jezikih in služi kot priročnik učiteljem, mladinskim delavcem in mladim za boljše razumevanje podnebnih sprememb. "Z izobraževanjem lahko širši javnosti približamo tematiko in jo naučimo konceptualnih sprememb, navad, ki so prijaznejše za ta planet in živa bitja," so ocenili.

S tem lahko po njihovem mnenju stopimo korak bližje k nižjemu ekološkemu dolgu Slovenije in ohranjanju našega planeta takšnega, kot ga poznamo. Od marca je namreč na voljo tudi slovenski kalkulator za izračun lastnega ekološkega odtisa. Posamezniki lahko izračunajo dolg glede na svoje lastno vedenje. Kot so izračunali, bi povprečni Slovenec za svoje navade potreboval več kot tri planete v velikosti Zemlje.