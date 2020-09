V Sloveniji prvič obeležujemo dan slovenskega športa

Za dan slovenskega športa so opredelili datum, ko sta veslaški dvojni dvojec v sestavi Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju leta 2000 v Sydneyju osvojila prva zlata olimpijska odličja za samostojno Slovenjo. To bo hkrati tudi prvi dan evropskega tedna športa, ki bo v Sloveniji letos potekal šestič, in sicer med 23. in 30. septembrom. Organizatorji želijo, da bi bilo v tem tednu 200.000 aktivnih udeležencev.

Že v ponedeljek, dva dni prej, je Slovenijo obiskal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

"Nacionalni praznik slavi šport v najširšem smislu, od prvih otroških korakov na športnih igriščih do vrhunskih športnih dosežkov na največjih tekmovanjih, predvsem pa poudarja pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje vseh nas," so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Olimpijski komite Slovenije, nacionalne zveze, klubi in druge organizacije, ne le športne, bodo pripravili številne športne in rekreativne dogodke v državi. Povabljeni so vsi, od najmlajših v vrtcih do upokojencev, invalidi ter tudi zaposleni delavci. Tako bodo v Novem mestu 60. po vrsti pripravili igre zaposlenih, ki bodo nekaj časa delali, nato pa bodo imeli čas za športne dejavnosti. Pridružili se jim bodo tudi drugod.

Osrednje dogajanje na Trgu republike

Z osrednjo prireditvijo na Trgu republike v Ljubljani so obeležili prvi dan športa kot državni praznik. Častni pokrovitelj praznika, predsednik države Borut Pahor, je pri tem izpostavil pomen športa za zdravje, ugled države in povezanost naroda.

"Danes je državni praznik, s Trga republike pošiljamo vsem Slovencem lepe želje. Dan športa je pomemben za naše zdravje, posebej pomembno je to vidno v času pandemije novega koronavirusa. Gre tudi za veselje, za radost. Tisti, ki se s športom ukvarjamo rekreativno, vemo, da brez njega ne moremo," je uvodoma povedal Pahor.

Aktivnosti tudi v domovih starejših občanov

V Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad danes prirejajo športni dan za stanovalce. "Izbrali smo aktivnosti, ki nam pokažejo v kakšni telesni pripravljenosti so naši stanovalci. Aktivnosti so s kolesom na Vršič, vstani in pojdi test, Cooperjev krog, doseg prstov na nogi, doseg naprej v sedečem položaju, vstajanje s stola, spoznavne sposobnosti in risanje ure," so zapisali v sporočilu za javnost.

Z aktivnostmi ocenjujejo koordinacijo, hitrost, ravnotežje, agilnost, gibčnost zgornjega in spodnjega dela telesa, zmogljivost in vzdržljivost mišic nog, aerobno vzdržljivost in kognitivne sposobnosti.

"Zaradi vse hitrejšega staranja prebivalstva se pogostost demence oz. kognitivnega upada povečuje. Potrebno je aktivno iskanje ter spremljanje v tej ogroženi populaciji. Za tako iskanje so najbolj primerni kratki testi kognitivnih sposobnosti, kot sta Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti in test risanje ure."

Aktivnosti bodo potekale cel dan.

Začetek športa pri nas: telovadno društvo Južni Sokol

Začetek organiziranega športa na Slovenskem sega v leto 1863, ko je bilo 1. oktobra ustanovljeno prvo telovadno društvo Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji za razvoj organiziranega športa v Sloveniji, razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanja kadrov in oblikovanje trdne podlage za številne dosežke naših športnikov.