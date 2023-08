Dan solidarnosti: koliko bo plačano praznično delo?

"Po posameznih območjih se celo ocenjuje, da nam gre tako dobro, če smem reči v narekovajih, da bomo po prazniku že razmišljali o zmanjševanju prostovoljstva. In bomo pustili tam, kjer bo potreba, seveda te težke stroje, mehanizacijo in pa predvsem gasilske enote, ki bodo delale tudi pranje terena in podobne stvari," pravi Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS.

Čeprav se bo država jutri ustavila, bo vseeno delovala ključna državna infrastruktura, to pomeni običajne storitve v sedmih ključnih sektorjih in njihovih državnih institucijah. Od energetike do informacijsko-komunikacijskih storitev. Podobno velja tudi za upravne enote: "Ker so v poplavah številni izgubili osebne dokumente, jih bodo lahko naročili v odprtih upravnih enotah, ki bodo delovale. Da ne bo prihajalo do zamika pri dostavi potnih listov in osebnih dokumentov, bo Pošta Slovenije opravila prevzem teh pošiljk ter jih dostavila do naslovnikov predvidoma do 16. avgusta," razloži Petra Bezjak Cirman, direktorica Urada vlade za komuniciranje.