14. avgust: kako bo s plačami, odprtjem trgovin in zdravniško oskrbo?

Vlada je zaradi zgodovinskih poplav po državi ponedeljek, 14. avgusta, razglasila za dan solidarnosti in tudi dela prost dan. Kaj to pomeni za odprtje trgovin, nakazila plač in zdravniško oskrbo? Bodo tisti v službi dobili dodatek? Se jim bo odobril dan izrednega dopusta? Vprašanj je veliko, odgovori pa kapljajo zelo počasi.

Z včerajšnjim sprejetjem novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč bo 14. avgust dan solidarnosti in dela prost dan. To mora sedaj z odlokom odrediti še poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. V tem odloku bo določeno tudi, da bo kljub prostem dnevu v državi obratovala vsa kritična infrastruktura. A državljani zahtevajo natančnejše odgovore.

icon-expand Poplave so najhuje prizadele Koroško, Zgornjo Savinjsko dolino, porečje Kamniške Bistrice, Pomurje in spodnje porečje Krke. FOTO: Policija

Bodo trgovine tri dni zaprte? Kaj bo z zdravstveno oskrbo? Prometom? Plačami? Varstvom otrok? Kaj sploh je kritična infrastruktura? Kot je včeraj za oddajo 24UR ZVEČER povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, bo vlada odgovor na zadnje vprašanje določila s sklepom, odgovor pa bo znan v naslednjih dveh dneh. Med čakanjem na sklep pa so se že oglasile nekatere bolnišnice in trgovine, pa tudi Združenje bank Slovenije.

Delavci, ki bodo v ponedeljek prišli na delo so v skladu z zakonom o delovnih razmerjih upravičeni do dodatka za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Na vlado smo že naslovili vprašanja, kdo bo kril dodatek. Prav tako še čakamo odgovore na vprašanje ali bo za zaposlene, ki bodo v ponedeljek prosti veljal dan izrednega dopusta in kolikšno bo nadomestilo plače. Tega dneva namreč v skladu z zakonodajo ni mogoče šteti v redni letni dopust, je sporočila tudi Zveza svobodnih sindikatov.

Nekatere bolnišnice prestavljajo zdravstvene storitve Kot so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra, bodo v ponedeljek tam vse napovedane zdravstvene storitve potekale nemoteno, tako ambulantne kot hospitalne. "UKCL izvaja solidarno dejavnost v vsem svojem delovanju, zato bomo ta dan solidarnost izrazili tako, da bomo opravili vse predvidene zdravstvene storitve," so pripisali v sporočilu za javnost. Kot predvideno bo potekalo tudi delo v Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI). Če se zaradi izrednih okoliščin, ki so jih povzročile nedavne poplave, bolniki ne morejo udeležiti obravnave na OI, naj to sporočijo s klicem v klicni center na telefonsko številko 080 29 00, kjer jim bodo dodelili nov termin.

icon-expand UKC Ljubljana FOTO: Adobe Stock

Drugače bo v Celju, Izoli in na Jesenicah. Iz teh bolnišnic so namreč sporočili, da bodo delo organizirali, kot da je praznik. Odpovedali bodo vse napovedane zdravstvene storitve, nadomestne termine pa bodo pacienti prejeli v naslednjih dneh. Na odgovore drugih večjih bolnišnic glede organizacije dela v ponedeljek še čakamo. Mesec je sicer včeraj dejal, da je zdravstvena infrastruktura kritična in bi morala v ponedeljek delovati nemoteno. "Pazili bomo za to, da operacije ne bodo odpadle," je tudi obljubil. Tudi v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) zdravstvene delavce in vodstva bolnišnic pozivajo, naj delo opravljajo tako, kot je bilo prvotno načrtovano. Ob tem so poudarili, da so delavci družbeno bolj koristni na svojem delovnem mestu, saj bodo s tem najbolj pomagali prizadetim v poplavah in bolnim.

icon-expand Čiščenje po poplavah na Prevaljah. FOTO: Bobo

Bodo trgovine tri dni zaprte? Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v nedeljo izdal posebno odredbo, ki v času intervencije po poplavah dovoljuje obratovanje trgovin z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo tudi ob nedeljah in praznikih. Ker je odredba še v veljavi, bodo tudi to nedeljo in oba praznična dneva te trgovine lahko odprte, odločitev glede delovnega časa pa je na njihovi strani, so nam potrdili na Ministrstvu za obrambo. Trgovine na kritičnih točkah bodo odprte, je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER dejal tudi Mesec.