Dan spomina na mrtve tokrat brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja

Predsednik republike Borut Pahor bo na osrednji spominski slovesnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec, navzoči pa bodo tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZIgor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič.

Predsednik DZ Igor Zorčič bo zatem položil vence pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, pri spomeniku padlim v NOB, ob Lipi sprave in pri kostnici žrtvam prve svetovne vojne.

Za dan spomina na mrtve je sicer značilno obiskovanje grobov bližnjih, polaganje cvetja nanje in prižiganje sveč v spomin na pokojne. Vendar epidemiologi tokrat naprošajo k doslednemu spoštovanju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Tudi ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zoreje pozval, naj obiščemo le grobove v svoji župniji oz. občini in se bližnjih pokojnih spomnimo v molitvi. Poleg tega se je treba po njegovih besedah izogniti obisku sorodnikov in prijateljev.

Tisti, ki se bodo kljub ukrepom odločili za obisk groba, bodo lahko v Ljubljani na javnih parkiriščih v neposredni bližini Žal in drugih pokopališč ter v Kopru na vseh javnih parkiriščih parkirali brezplačno. V Mestni občini Maribor pa so spomnili, da v okolici pokopališč Pobrežje, Gorca in Razvanje velja poseben prometni režim.