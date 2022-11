Dan spomina na mrtve v znamenju obiska grobov

Na osrednji državni spominski slovesnosti bo predsednik republike Borut Pahor v spremstvu državne delegacije k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu položil venec.

Minister za obrambo Marjan Šarec bo v Kamniku položil venec pred spomenikom generalu Rudolfu Maistru, na pokopališču v Kamniku pa bo položil venec Edvardu Peperku, ki je bil med prvimi žrtvami v vojni za Slovenijo.

Pri spomeniku padlim žrtvam na sv. Urhu bo spominska slovesnost in polaganje vencev, kjer bo imel nagovor ljubljanski župan Zoran Janković.

Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom. Ponekod so z namenom, da bi bilo okoli pokopališč čim manj gneče zaradi avtomobilov, omogočili brezplačen prevoz do pokopališč. Prav tako so v nekaterih mestih uredili brezplačno parkiranje.

Ob dnevu spomina na mrtve smo lahko tudi dobrodelni. Podjetje Žale v Ljubljani bo še danes na stojnici pred cerkvijo sv. Križa prodajalo sveče v dober namen, zbrana sredstva pa bodo tokrat namenili Ustanovi za pomoč otroku z rakom. Še danes pa bo potekala tudi tradicionalna akcija Manj svečk za manj grobov v organizaciji fundacije Svečka.

Praznik spominjanja na mrtve, ki je bil dela prost dan že v Socialistični republiki Sloveniji, ko smo ga imenovali dan mrtvih, je v samostojni Sloveniji ohranil podobno vlogo in način obeleževanja kot v družbenopolitičnem sistemu pred letom 1991.

Dan spomina na mrtve temelji na cerkvenem prazniku vseh svetih, s katerim Cerkev opozarja, da so poleg javno razglašenih svetnikov svetništvo skozi čas dosegli tudi drugi ljudje, ki pa so ostali neimenovani. Dan pozneje, 2. novembra, na dan vernih duš, pa se spominja vseh vernih rajnih. Vzhodna Cerkev je imela praznik vseh svetih že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju razširil v zahodno Cerkev.