Na Žalah poseben vozni red, brezplačna parkirišča in Kavalirji

Za boljši potek prometa so na Mestni občini Ljubljana pripravili nekaj sprememb.

Žale pred 1. novembrom

Do 1. novembra 2024 bosta med 9. in 17. uro po pokopališču Žale brezplačno vozili dve električni vozili Kavalir. Obe lahko ustavite na pokopališču, za prevoz do želene lokacije pa lahko pokličete tudi telefonsko številko 031 666 332. Do 31. oktobra bo po voznem redu vozil še tretji Kavalir, ki bo ustavljal na osmih postajališčih na starem in novem delu pokopališča. S prve postaje bo odpeljal ob vsaki polni uri, z osme pol ure pozneje.

Postajališča:

- pri cerkvi Sv. Križa pri glavnem vhodu na pokopališče Žale,

- v bližini Lipe sprave in italijanskega pokopališča, - na križišču PST in glavne poti na pokopališču, - na PST pri fontani "Kamen življenja", - na križišču Poti med javorji in Poti med akacijami, - na križišču Poti med javorji in Poti med gabri, - pri vhodu na oddelek D7 in D9, - pri zvončku Navček.

Vse vožnje s Kavalirji so brezplačne in namenjene predvsem starejšim in osebam, ki težko hodijo. Zaprta Kavalirja vozita tudi v primeru slabega vremena, sporočajo z ljubljanske občine.

Žale pred 1. novembrom

Promet in parkiranje v okolici Žal Na Tomačevski cesti promet poteka v obe smeri, zato parkiranje na cesti ni mogoče. Lahko pa v bližini pokopališča parkirate na naslednjih pokopališčih: P I – Žale I pri cerkvi Sv. Križa

P II – Žale II ob Pokopališki ulici pri Plečnikovih Žalah

P III – Žale III pri Zavodu za rehabilitacijo

P IV – Žale IV ob Koželjevi ulici

P V– Žale V ob Tomačevski cesti

P VI – Parkirišče Kranjčeva ob Kranjčevi ulici

Parkirna hiša ŠRC Stožice

Parkiranje v okolici Žal

Dostop do parkirišča Žale V je mogoč samo iz smeri obvoznice, dostop na parkirišče Žale I pa samo iz smeri Koželjeve. Na plačljivih parkiriščih bo parkiranje brezplačno od 31. oktobra do 3. novembra 2024. V tem času bodo zapornice dvignjene. "Voznike prosimo, naj parkirajo le na za to urejenih površinah in naj upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila Policije in redarjev," sporočajo z občine. Praznični vozni red mestnih avtobusov Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v četrtek in petek, 31. oktobra in 1. novembra 2024, vozili po posebnih voznih redih, prilagojenih povečanemu obisku pokopališča Žale.

Praznični vozni red mestnih avtobusov

Na linijah 2, 7, in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Prav tako bodo vozili avtobusi na liniji 21D, ki ob nedeljah sicer ne vozijo. Avtobusi na ostalih linijah bodo vozili po prirejenem sobotnem voznem redu. Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B in 19I bo veljal nedeljski vozni red.

Kako bodo vozili mestni avtobusi?

- linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B in 19I vozijo po nedeljskem voznem redu,

- linije 2, 7 in 22 vozijo po prirejenem voznem redu,

- linija 21D vozi (sicer ob nedeljah in praznikih ne vozi),

- linija 24 vozi (samo v petek, sicer ob sobotah, nedeljah in praznikih ne vozi),

- trasa linije 12D bo delo spremenjena, tako da bodo avtobusi mimo Žal vozili v obeh smereh.