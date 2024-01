Dan spomina na žrtve holokavsta: 'Nedolžni ljudje, ki jih je pokosil srp sovraštva'

Predsednica republike Nataše Pirc Musar je v poslanici ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta spomnila na številne spopade, ki divjajo po svetu in v katerih še vedno najbolj trpijo nedolžni ljudje, ki si želijo le miru. Kot je dodala, gre za teptanje človečnosti in grobo ignoranco humanitarnega prava. Ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta se je predsednik vlade Robert Golob srečal s predsednikom Judovskega kulturnega centra Robertom Waltlom. Srečanje je potekalo v znak spoštovanja do vseh žrtev holokavsta ter kot izraz predanosti ohranjanju spomina na to temno obdobje zgodovine.

Spomnila, je, da danes mineva 79 let od osvoboditve taborišča smrti Auschwitz, v katerem je v nepredstavljivih razmerah umrlo več kot milijon ljudi. "Od leta 2005 ta dan obeležujemo kot mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta: več kot šest milijonov ubitih Judinj in Judov ter preživelih, a usodno zaznamovanih. Nedolžnih ljudi, ki niso želeli vojne in nikomur niso želeli smrti, a jih je vseeno pokosil srp sovraštva, ki se je širil tudi na druge ljudi," je zapisala.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo icon-expand

Ob tem je spomnila, da je 10. decembra minilo tri četrt stoletja od sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic - "pravnega svetega grala, ki bi ščitil ljudi in njihovo dostojanstvo pred grozotami, storjenimi do tedaj". Pa vendar po svetu divja največ spopadov po drugi svetovni vojni, je poudarila in kot nedopustno ocenila, da zaradi njih še vedno najbolj trpijo nedolžni ljudje, ki si želijo le miru. "Takšno teptanje človečnosti in groba ignoranca humanitarnega prava pa je tudi globoko nespoštljiva do vseh žrtev holokavsta in vojn ter preživelih, katerih sporočilo je preprosto in jasno: nikoli več vojne," je zapisala in dodala, da bo vedno verjela, da je na svetu več dobrih ljudi kot tistih, ki med nami na različne načine širijo zlo. V imenu predsednice republike je gardna enota Slovenske vojske v petek položila venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi, ki je največje tovrstno pokopališče v Sloveniji in je kot tako spomeniško zaščiteno. Golob se je srečal s predsednikom Judovskega kulturnega centra Ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta se je predsednik vlade Robert Golob srečal s predsednikom Judovskega kulturnega centra Robertom Waltlom. Srečanje je potekalo v znak spoštovanja do vseh žrtev holokavsta ter kot izraz predanosti ohranjanju spomina na to temno obdobje zgodovine.

Golob in Robert Waltl FOTO: Vlada RS icon-expand