Dan spomina na žrtve prometnih nesreč: 'Življenje ni rezervni del'

Zavod Varna pot pod okriljem Združenih narodov, Svetovne Zdravstvene organizacije in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč že od leta 2007 ob svetovnem dnevu obeležuje in organizira številne aktivnosti. Osrednja prireditev je potekala v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Minister za javno upravo Rudi Medved je na osrednji prireditvi, ki je v soboto zvečer potekala v ljubljanski mestni hiši, uvodoma izrazil sočutje do svojcev prometnih nesreč: "Poskušam razumeti to bolečino … Najbrž res nisem prvi poklicani minister za to področje, ampak vsi mi smo poklicani. Skoraj naključno je danes tudi mednarodni dan strpnosti. To je povezano. Tisti, ki je veliko na cesti, razume, kaj se dogaja na slovenskih cestah, neverjetne stvari. Tega ne more preprečiti nihče, to je enostavno v nas."

"Vsi tisti, ki smo dobri po srcu, smo deležni, da se za volanom v rokah ljudje očitno počutijo močni in se zelo hitro prelevijo v brezobzirne sebičneže s prednostjo. In potem se sprašujemo, zakaj je toliko prometnih nesreč. Ko iščemo vzroke, jih najdemo v alkoholu, slabih cestah, vremenu … Ampak vzrok je človek, vzrok je v nas samih," je dejal minister in dodal: "Izredno sočustvujem z vsemi, ki trpite zaradi izgube. Vsako vzeto življenje v prometu je kruto in grobo opozorilo, da se to ne bi smelo zgoditi."

Minister se je na prireditvi zahvalil Zavodu Varna pot in vsem ostalim glasnikom za vse aktivnosti, opozorila ter projekte, s katerimi opozarjajo udeležence v cestnem prometu na pametno, varno in odgovorno vožnjo ter prispevajo k zmanjševanju števila prometnih nesreč. Še posebej se mu zdi pomembno, da ta opozorila širimo tudi med najmlajše, v vrtce in šole, ter jih opozarjamo, na kaj morajo biti pozorni, ko so udeleženci v prometu.

Ob koncu je minister Medved izrekel posebno zahvalo svojcem umrlih v prometnih nesrečah, ki kljub globoki žalosti zberejo moč in so pripravljeni sodelovati pri številnih dogodkih, ki nas opozarjajo in opominjajo na tragične posledice prometa.