1. oktober državni praznik športa, upokojenci nad odločitvijo razočarani

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je danes sprejela delegacijo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), predsednika Bogdana Gabrovca, podpredsednika Janeza Sodržnika in olimpionika Miroslava Cerarja.

Eden od razlogov za srečanje je bila vložitev sprememb zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katero bo ministrstvo za delo na pobudo OKS-ZŠZ v vladno proceduro vložilo predlog razglasitve novega državnega praznika 1. oktober - dan slovenskega športa. Z dnevom slovenskega športa kot državnim praznikom bi po mnenju ministrice primerno obeležili pomen slovenskega športa.

Področje praznikov in dela prostih dni je urejeno z zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD). Ministrica Klampferjeva je pobudo podprla s predlogom novele ZPDPD, s katero bo MDDSZ vladi na začetku naslednjega leta v odločanje predlagalo določitev novega državnega praznika, ki bo poudaril in urejeval pomen športa in na katerega bi se organizirali različni športni dogodki in prireditve ter na ta način športu dali ustrezno obeležje na državni ravni. Predlog novele za to ne predvideva prostega dneva.

"Šport ima moč povezovanja ne glede na starost ali socialno pripadnost, ima številne pozitivne učinke na posameznikovo življenje in pomembno vpliva na družbo kot celoto ter predstavlja pomemben simbol narodove identitete za Slovenke in Slovence. Zato je prav, da pomen in veličino športa obeležimo tudi v obliki državnega praznika," je poudarila Klampferjeva.

Predstavniki OKS-ZŠZ so na današnjem srečanju poudarili, da si bodo skupaj z vsemi partnerji prizadevali, da bo ob tem dnevu športna vsa Slovenija, ter dodali, da naj dan slovenskega športa spodbuja pozitiven odnos do športa in krepi vrednote: biti aktiven, uživati življenje in skrbeti za dobro počutje.

Razlog, zakaj bi bil praznik 1. oktobra, je, da je bilo ta dan leta 1863 v Ljubljani ustanovljeno prvo telovadno društvo na Slovenskem, Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji organiziranega športa v Sloveniji. Ustanovitev Južnega Sokola je pomenilo začetek gibanja, ki je spodbujalo k telesni aktivnosti vseh Slovenk in Slovencev ter predstavljalo temelje za razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanje kadrov na področju športa in temelje, na katerih so se zgradili tudi številni vrhunski dosežki slovenskih športnikov.