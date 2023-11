Dan televizije: kaj si gledalci najraje ogledajo?

Danes je tudi naš praznik. Torej tudi praznik novinarjev, voditeljev in vseh, ki soustvarjamo vsebine, ki jih spremljate na zaslonih. 21. november so pred dvema desetletjema Združeni narodi razglasili za dan televizije. A letos poudarek ni na ustvarjalcih, pač pa na gledalcih, ki živijo s posebnimi izzivi in za katere je televizija eno od pomembnih oken v svet. Mi smo jih povabili na snemanje šova Slovenija ima talent. In jih med drugim vprašali, kaj si na televiziji, ki ostaja eden najbolj priljubljenih medijev, najraje ogledajo.