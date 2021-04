'Tvegano? Nedvoumno, toda kako drugače rešiti čast naroda ali celo njegov obstoj'

Njihove temeljne točke, za katere so se borili, so bile: proti razkosanju Slovenije, proti imperialistični vojni, za osvoboditev, neodvisnost in združitev slovenskega naroda, za slogo in enotnost jugoslovanskih in balkanskih narodov, za bratsko skupnost svobodnih in enakopravnih narodov in za pravico slehernega naroda do samoodločbe. V proglasu, ki so ga predstavili na uvodnem sestanku, je bilo zapisano tudi, da so Slovenci doživeli najhujšo nesrečo, ki lahko doleti narod, zato se morajo - tudi koroški in primorski - povezati v " narodno fronto proti imperialističnim okupatorjem" .

Do ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte (OF) je sicer prišlo 26. aprila 1941 v stanovanju književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani. Tam so se med drugim zbrali še Aleš Bebler , Boris Ziherl , Boris Kidrič , France Šturm , Ferdo Kozak , Josip Rus in Tone Fajfar ter določili smernice za organiziran oborožen odpor proti okupatorju.

Komunistična partija je pričakovala, da bo vojna oslabila imperialistično politiko držav in omogočila revolucijo, ki naj bi se začela v Nemčiji in Italiji, nato pa se širila po preostali Evropi. Zato je tudi izdajala več proglasov, ki so bili namenjeni nemškim, italijanskim in madžarskim vojakom, v katerih je pozivala, naj se ji pridružijo v splošnem boju. Pozivali so na odpor proti nasilju in preganjanju, raznarodovanju, kulturnemu zatiranju, zapostavljanju slovenskega jezika, odpuščanju slovenskih uradnikov ter proti gospodarskim ukrepom okupatorjev.

'Drugega izhoda ni bilo'

Poleg takrat ilegalne Komunistične partije Slovenije, ki je bila edina politična stranka med ustanovitelji in je tudi dala pobudo za ustanovitev, so na ustanovnem sestanku sodelovali tudi predstavniki levega krila telovadnega društva Sokol, krščanski socialisti ter skupina kulturnih delavcev, predstavnik slednjih je bil prav Vidmar, ki je o odločitvi za oborožen odpor kasneje zapisal: "Tvegano? Nedvoumno, toda kako drugače rešiti čast naroda in njegovo bodočnost ali celo njegov obstoj? Drugega izhoda ni bilo."

Kasneje se jim je pridružilo še več drugih skupin. Med drugim se ji je priključil tudi del politikov tedanje stranke SLS, skupina aktivnih oficirjev bivše jugoslovanske vojske in aprilski prostovoljci, ki so bili v glavnem študentje.

Glede oboroženega odpora so imeli pomisleke predvsem predstavniki kulturnikov, med katere je spadal tudi Vidmar. Zanimalo jih je namreč dejstvo, kako bi bilo takšen gverilski odpor možno izvesti. "Gverila? In zime? In prehrana? In strahotni vojaški in policijski stroj obeh okupatorjev? Ali smemo prevzeti odgovornost za vse žrtve in vse, kar bo temu sledilo? Bilo mi je tesno pri duši. Toda ali sploh obstaja drugačna, častna pot? Ali tih odpor ne bi našel svojega konca v malodušni in poniglavi podložnosti?"je tedaj razmišljal Vidmar.