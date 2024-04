Ob dnevu upora proti okupatorju pri spomeniku OF položili venec

Ob današnjem oziranju na naše zgodovinske korenine se je predsednica Pirc Musarjeva zahvalila vsem, ki so se uprli nasilju in zatiranju ter, "tudi za ceno lastnih življenj, položili temelje za našo svobodo". "Njihov pogum in odločnost nas navdihujeta in nas spominjata, da smo močnejši, ko smo združeni. Naj nam njihov zgled služi kot opomin in spodbuda, da ohranimo svobodo in dostojanstvo ter gradimo boljši jutri za vse nas," je navedla v poslanici.

Narodnoosvobodilno gibanje je bilo ključno obdobje v naši zgodovini, ko so se ljudje združili v boju za skupne cilje – svobodo, pravičnost in dostojanstvo. Enotnost in pogum bork in borcev gibanja pa sta narodu v tistih težkih časih dajala moč v boju proti okupatorju. "Na današnji dan se teh vrednot spominjamo, a vedno znova se moramo tudi zavzemati, da jih bomo ohranili ter prenašali znanje in izkušnje na prihodnje generacije. Vsak dan se moramo boriti za demokracijo, človekove pravice, strpnost in spoštovanje različnosti. Le tako lahko ohranimo dediščino tistih, ki so se borili za nas, in zagotovimo boljšo prihodnost zase in za prihodnje generacije," je izpostavila.