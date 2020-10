Dan v DZ: obmetavanje z besedami, protestno tolčenje po mizah in odhod s seje

Peti protikoronski paket, ki je v osnovi namenjen blaženju posledic epidemije v gospodarstvu, je največ prahu med poslanci dvignil zaradi nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti v zdravstvu. Za denar iz javnega zdravstva se bodo namreč lahko potegovali tudi zasebni zdravniki. Pristojen minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je dejal, da bi s tem ukrepom lahko hitro in dovolj dobro odgovorili na čakalne vrste, ki so velik problem.

Več razburjenja kot sama vsebina PKP5 pa so pri delu opozicije povzročili komentarji predsedujočega Jožeta Tanka, ki je po nastopu Jerce Korče iz vrst LMŠ dejal, da "ravno vse, kar meni o Marjanu Šarcu, ne bi bilo treba povedati" in da bi to lahko "prihranili za kakšen interni sestanek".

Po predstavitvi stališča Primoža Siterja iz Poslanske skupine Levica ga je Tanko opozoril in mu dal opomin za »stvari, ki niso povezane«. Vatovec je po tem zaprosil za postopkovno in Tankotu dejal, da ni ne prvič ne zadnjič, da komentira stališče poslanskih skupin. "Vemo, da je parlamentarna praksa, da se s stališči poslanskih skupin ne polemizira, še bolj nedostojno je, da to počne tisti, ki trenutno vodi sejo, in to ste vi, spoštovani podpredsednik,"je bil oster in tovrstno početje označil za nekaj, kar je "čez mejo vsakršnega dobrega okusa".

Tanko mu je odgovoril, da je posegel, ker je ocenil, da razprava ni tekla v skladu s Poslovnikom. "Mi se tukaj ne ukvarjamo s psihološkimi profili in tako naprej, ukvarjamo se z zakonom, ki se izrecno nanaša na odpravljanje posledic zdravstvene krize pri nas," je še dodal.

V nadaljevanju seje sta ga neupoštevanja poslovnika obtožili tudi Tina Heferle iz vrst LMŠ in Violeta Tomićiz Levice, Matjaž Nemec iz vrst SD pa mu je dejal, da ni sposoben za vodenje tega DZ in da to dokazuje vsako sejo posebej. "Vi nimate kompetenc, ker nimate empatije in ste nestrpni," mu je dejal, Tanko pa mu je izrekel opomin. "Hvala lepa, bom nadaljeval," je bil Nemčev odgovor, nakar mu je Tanko izrekel še drugi opomin. "Pa mi jih boste še dali, ker ste nekompetentni,"mu je na to rekel Nemec, nato pa mu je predsedujoči res vzel besedo.