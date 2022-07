'Dan v zaporu mi je bil prekratek za vse aktivnosti, ki sem jih imel'

Da gre za zelo delovnega človeka, kaže že njegova točnost. Vse, kar obljubi, takoj uredi. Pošlje mi želeno gradivo z natančnimi opisi stvari, za katero menim, da bi jo bilo dobro obdelati v enem od prihodnjih prispevkov. Na srečanje pride točno ob uri. Zato me ne čudi, ko izvem, da v zaporu ni sedel križem rok. Po začetni osebni stiski, ki jo je doživljal v priporu, se je odločil, da bo ta čas, ki ga mora preživeti za zapahi, čim bolje izkoristil.

Ljudje, ki so navajeni delati, pomislim, delajo vsepovsod in v vseh okoliščinah. In to ga je, če mene vprašate, tudi rešilo. Takoj, ko je bilo možno, se je zaposlil in ves čas v zaporu tudi delal. Sodeloval je v projektih, pomagal zaprtim, če so imeli kakšno pravno težavo. Pomagal jim je brezplačno. A kljub pestremu urniku, se je našlo še nekaj časa za pisanje. V zaporu je napisal celo pravniški učbenik.

"Mislim, da sem kazen častno prestal in vsakemu danes lahko pogledam v oči," poudari. Zanimalo me je, kako je bilo človeku s takšnim statusom in izobrazbo pristati v zaporu. "Za vsakega človeka, ki se znajde v zaporu, ne glede na to, kdo je in kakšno izobrazbo ima, je težko. Odvzeto vam je tisto, kar je največ vredno – osebna svoboda. Menim, da je, ko ti je odvzeta svoboda, najbolj pomembno to, kaj boš zdaj naredil. Ali boš ta čas, ki ga moraš preživeti za zapahi, koristno izkoristil ali bo to stran vržen čas," pravi profesor mednarodnega in diplomatskega prava, ki poučuje na Saint Mark University v Miamiju na Floridi.