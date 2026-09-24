Slovenija
Dan z gasilci: dim, ogenj in eksplozije
Središče Ljubljane so napolnili otroci in se preizkusili v vlogi gasilcev. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so namreč pripravili že četrti Dan z gasilci, namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Ti so na zabaven način – skozi igro in delavnice – spoznavali pomen varnosti in preventivnega ravnanja.
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