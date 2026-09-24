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Slovenija

Dan z gasilci: dim, ogenj in eksplozije

Ljubljana, 24. 09. 2026 20.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Leja Hrovat
Dan z gasilci

Središče Ljubljane so napolnili otroci in se preizkusili v vlogi gasilcev. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so namreč pripravili že četrti Dan z gasilci, namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Ti so na zabaven način – skozi igro in delavnice – spoznavali pomen varnosti in preventivnega ravnanja.

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gasilci GB Ljubljana Dan z gasilci otroci varnost

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