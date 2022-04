Tri stvari, ki jih lahko vsak od nas stori za Zemljo

Pred štirimi dnevi smo v Sloveniji porabili vse naravne resurse, ki so nam bili letos na voljo. Od tega dne živimo na račun zanamcev. Če bi bili vsi tako potratni kot mi, bi potrebovali tri Zemlje, a imamo le eno. " Na njej je omejena količina sladke vode, omejena količina zraka, ki ga lahko dihamo, omejena količina zdravih tal, na katerih lahko pridelujemo hrano ," so nas (spet) spomnili na Zavodu RS za varstvo narave .

Čeprav si še vedno vse preveč radi zatiskamo oči, podnebne spremembe in ohranjanje okolja zadevajo vse nas. In vsak od nas lahko vsaj malo pripomore k ohranjanju planeta. Kako, smo povprašali slovenske okoljske organizacije. Prosili smo jih, naj nam naštejejo tri stvari, ki jih lahko storimo za čistejši zrak in bolj zdravo okolje.

Ob tem opozarjajo, da je v Sloveniji ogljični odtis povprečno 8,4 tone CO2 ekv. na leto na prebivalca. To je skoraj petkrat več od ogljičnega odtisa, ki omogoča podnebno ravnovesje. " Svoje izpuste torej presegamo kar za petkrat, kar pomeni, da tega ne bomo rešili z majhnimi, kozmetičnimi spremembami ," poudarjajo v Umanoteri, treba si je prizadevati za sistemske spremembe. Med njimi naštejejo urejen potniški promet, skrb za gozdove in nepotrošniški življenjski slog, "saj je izčrpavanje virov eno najpomembnejših gonil podnebnih sprememb".

2. Hrana – čim več hrane rastlinskega izvora in čim manj zavržene hrane, tj. omejitev uživanja mesa in mlečnih izdelkov ter zmanjšanje količin zavržene hrane.

1. Okolju prijazen prevoz, tj. izogibanje letalskim prevozom in življenje brez avtomobila: pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega prometa.

In kaj vendarle lahko naredi posameznik? Kupujmo manj, je njihov prvi nasvet. " Sem sodita izogibanje nepotrebnim nakupom ter poseganje po alternativah – izmenjavi, izposoji, popravilu in souporabi. Če se nakupu ne morete izogniti, izberite izdelke višje kakovosti, ki imajo daljšo življenjsko dobo, ter proizvajalce in trgovce, ki si prizadevajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, " svetujejo. Ravnanja v sferi potrošnje lahko namreč do določene mere vplivajo na dogajanje v sferi proizvodnje, ki je srž problema, so prepričani.

Tudi majhni koraki štejejo, vendar so nujni sistemski ukrepi, pa odgovarjajo v Društvu za sonaraven razvoj Focus . " Pri tem mislimo predvsem na investicije v čisto energijo, infrastrukturo javnega potniškega prometa, prehransko samooskrbo in ukrepe za zmanjšanje porabe energije. Ločiti bi se morali tudi od ideje neskončne gospodarske rasti kot ključnega elementa blagostanja in politik. Potrebna je pravična porazdelitev obstoječih virov, upoštevajoč omejitve planeta, ob nujnem spoštovanju človekovih pravic za vse, " so našteli.

Drugi sklop njihovih nasvetov se nanaša na mobilnost, saj je, kot izpostavljajo, velika odvisnost od osebnega avtomobila največja črna pika pri trajnostnem obnašanju Slovenk in Slovencev. "Odpovejte se letenju. Za daljše razdalje uporabljajte vlak ali avtobus. Po vsakodnevnih opravkih na razdaljah do 5 km se lahko odpravite s kolesom ali peš. Optimizirajte vsakodnevne poti in jih združujte. Če še iščete svoj dom, se odločite za lokacije, kjer imate blizu postajališče javnega prevoza in kjer so storitve (vrtec, šola, trgovina, tržnica, knjižnica) v bližnji okolici. Če ne gre brez avtomobila, se odločajte za takšnega z nizko porabo, vozite varčno, morda si lahko lastništvo delite s prijatelji ali pa se odločite za sopotništvo," so nanizali, kaj lahko vsak od nas stori za čistejše okolje.

Tretja skupina nasvetov, ki so jih dali, pa govori o prehranjevanju. "Preverite sestavine, pozanimajte se, od kod prihaja vaša hrana, in posegajte po sezonski, lokalno in ekološko pridelani hrani oz. hrani, pridelani v sistemu pravične trgovine. Hrana naj bo čim manj predelana in zapakirana, načrtujte nakupe in obroke, da hrane ne bi zavrgli kot odpadek. Povečajte delež hrane rastlinskega izvora ter zmanjšajte potrošnjo mesa in mlečnih izdelkov, saj je živinoreja največji vir izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu," svetujejo v društvu Focus.