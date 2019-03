Dan žena na Grediču zaznamovale izjemne ženske

V objemu prelepe s cvetočimi marelicami okrašene briške pokrajine so na mednarodni dan žena na Grediču priredili edinstveno kulinarično popotovanje s poklonom izjemnim ženskam. V sodelovanju z The Slovenia so skozi druženje in pogovor oživili žensko izdajo knjige PINK The Slovenia Book - Top 100 Destinations, v kateri je zbranih 15 le ženskih intervjujev z nekaterimi najbolj izjemnimi, sposobnimi, podjetnimi, vizionarskimi in vplivnimi Slovenkami. Srečanja so se udeležile Katarina Čas, igralka, Ajša Vodnik, podpredsednica organizacije AmChams in Europe, dr. Jerca Legan Cvikl, publicistka in filantropistka, Irena Kos, regijska guvernerka Slovenia Rotary, Laura Unuk, svetovna prvakinja in šahovska velemojstrica in Mateja Benedetti, modna oblikovalka.

Od leve proti desni: Laura Unuk, svetovna prvakinja in šahovska velemojstrica, Irena Kos, regijska guvernerka Slovenia Rotary, Ajša Vodnik, podpredsednica organizacije AmChams in Europe, Katarina Čas, igralka, dr. Jerca Legan Cvikl, publicistka in filantropistka, Mateja Benedetti, modna oblikovalka, Niko Slavnić, The Slovenia

Knjiga PINK: The Slovenia Book: 100 Destinations s 15 ženskimi intervjuji

Lastnik Grediča Simon Simčič, ki prihaja iz družine Simčič z Domačije Medot,znane po prizadevanjih za razvoj in razcvet Goriških Brd že več generacij, posebej v času Zvonimirja Simčiča, ki je zaradi svojih prizadevanj za ohranitev sorte rebula postal tudi častni član občine:“Vesel sem, da smo z The Slovenia prav na Grediču priredili tak dogodek. Razvoj in razcvetu Brd je moji družini pomemben že od nekdaj, zato je še posebej lepa simbolika, da so cvetovi na dan žena šli v roke tako izjemnih Slovenk, naših nocojšnjih gostij prav tu v Brdih.” Direktor The Slovenia Niko Slavnič je pronicljiv in uspešen podjetnik, mentor, predavatelj in serijski inovator, še posebej na področju turizma, ki je v Sloveniji postregel že s številnimi uspešnicami, med njimi pa je tudi ličen izdelek predstavitve Slovenije kot turistične destinacije v knjigi The Slovenia Book. Niko si je z mislijo na to, kako premalokrat izpostavljamo dosežke izjemnih žensk in kako veliko ima Slovenija na tem področju za pokazati, zamislil posebno izdajo knjige namenjene tujcem in turistom v angleškem jeziku, v kateri je izbor slovenskih turističnih destinacij razgibal s predstavitvijo izjemnih Slovenk, ki ponosno nosijo ime Slovenije po svetu, s tem pa seveda tujcem lahko pokažemo mnogo več, kot naravne lepote, šarm, očarljivost in mikavnost Slovenije. Pričaramo jim ženske zgodbe o uspehu, ki so nastale znotraj slovenske kulture, s tem pa prikažemo tudi nivo odprtosti naše družbe.

Predstavitev knjige in gostujočih izjemnih žensk v vinoteki Gredič

Laura Unuk in Mateja Benedetti, moderator Niko Slavnić

Na dogodku so gostje skozi razgiban pogovor v oddaji v živo na vročih stolih podelile misli o svojih motivih in strasteh, kaj jih žene in kaj je tisti življenjski moto izjemnih žensk, da so to kar so. Kako je biti na vrhu sveta je lepo opisala Laura Unuk, svetovna prvakinja v šahu – v športu, v katerem se navija v čisti tišini: “To je neverjeten občutek, ko dosežeš nekaj, v kar si verjel, ampak nisi mogel vedeti, da se bo dejansko zgodilo – kot sanje, ko čakaš, da se zbudiš, a se ne.” Mateja Benedetti, mednarodno uspešna oblikovalka trajnostne mode, nominiranka za ekološke modne Oskarje v Milanu, ki se je pred kratkim predstavila tudi na prvem veganskem tednu mode v Los Angelesu je pogledala globoko v sebe, od kod prihaja njena strast: “Moja izjemna strast do ekološke mode izhaja iz tega, da me je strah – kaj se bo zgodilo s planetom, če ne bomo takoj ukrepali.” Irena Kos, prva ženska v vlogi regijske guvernerke Slovenia Rotary, predana cilju biti tam, kjer ljudje potrebujejo pomoč, pravi, da smo v dobrodelnosti enako vključeni tako moški kot ženske: “Ženske morda malo bolj s srcem, moški z glavo, a razlik ni,” v mednarodnem okolju pa opaža, da nam v tujini zelo zaupajo in veljamo za poštene.

Ajša Vodnik in Katarina Čas, moderator Niko Slavnić

Dr. Jerca Legan Cvikl, antropologinja, publicistka in filantropistka, je pred kratkim ustanovila gibanje Femmes Sans Frontières, s katerim naj bi ženske brez meja pomagale do večje enakopravnosti ogroženim ženskam po vsem svetu, v okviru katere se skupaj zlivajo njene 20-letne izkušnje na področju borbe za pravice žensk pri raznih organizacijah v preteklosti. Poudarila je velik napredek na področju emancipacije žensk v zadnjih 100 letih, a dodala: “Pomembno je, da ženske dobivajo ne samo svojo vlogo, ampak tudi samorealizacijo, da prepoznavajo, kaj jih veseli in same sebe uresničujejo, ne le da pomagajo k uresničevanju drugih, temveč sebe.” Ajša Vodnik, odkar je Slovenija prevzela sedež AmChams Europe in pokrvajo 42 držav, opaža, da smo v Sloveniji preveč kritični sami do sebe: “Smo dobri, sposobni, poglejmo, koliko imamo inženirjev, znanstvenikov, umetnikov, dajmo si priznati, da smo izjemen narod – spoštujmo drug drugega, razprimo krila imejmo se radi take, kot smo.” Katarina Čas, ki je kot najuspešnejša slovenska igralka polno zasedena tako z domačimi kot tujimi produkcijami, veliko potuje a v domači Sloveniji ceni varnost, čistost in tudi majhnost, ki daje domač občutek, da nikoli nisi sam. Zaupala nam je svoj življenjski moto - slediti sebi: “Čeprav zveni klišejsko, a včasih je res, res težko zbrati pogum in slediti sebi - v mojem življenju sem dobila toliko polen pod noge, tolikokrat slišala ne ali to je nemogoče, ob tem je včasih resnično težko verjeti vase in v tisti ogenj, ki ga čutiš, da je. Zato je slediti sebi moj moto.”

Irena Kos in Jerca Legan Cvikl, moderator Niko Slavnić

Katarina Čas, moderator Niko Slavnić

Ker je bil povod srečanja izdana knjiga o lepotah Slovenije, za konec strnemo še nekaj misli na to temo. Vse naše gostje, izjemne ženske, pri svojem delu in delovanju veliko potujejo in gledajo na Slovenijo tudi skozi prizmo svojih izkušenj v tujini. Prav vse so poudarile, da imajo rade naravo, lepote in raznolikost Slovenije, njihove priljubljeni simboli lepot Slovenije pa so mogočni Triglav, magično Prekmurje, čudovita dolina Soče ali domača Velika Planina. Opažajo, da tujci cenijo našo poštenost in mi sami, kadar več potujemo, še bolj cenimo našo čistočo in varnost. Poudarile pa so, da če želimo te vrednote ohraniti v naši deželi, moramo ohranjati tudi vzdržnost in se odločiti, ali bomo kot turistična destinacija ostali butični ali bomo to razvrednotili.

Lastnik Grediča Simon Simčič s soprogo Mojco, dobitnik treh olimpijskih medalj v jadranju Vasilij Žbogar s soprogo Majo

Morda prav zato je bila izbira Grediča v Goriških brdih za to srečanje posebej posrečena, saj združuje vse našteto. Zagotovo pa je bil odlična izbira za gastronomsko popotovanje, saj je Gredičev kuharski mojster David Bucikpripravil za ta večer posebej navdihnjen jedilnik, ki je pospremil nadaljevanje večera v druženju in prijetnih pogovorih, ob seveda izbrani vinski spremljavi.

Katarina Čas na terasi Grediča s penino dobrodošlice Medot Brut Rose

Poseben jedilnik ob mednarodnem dnevu žena na Grediču – Prva predjed: objem gambera, motovilec, baby rdeča pesa, tekoči gel pasionkinega soka z naribanim svežim hrenom