Zbudili smo se v mrzlo jutro, marsikje najhladnejše po februarju 2018

Jutrišnji dan bo pod vplivom severozahodnega vetra najlepši dan tega tedna, saj oblakov na nebu skoraj ne bo, zaradi suhega zraka pa bo modrina neba zelo izrazita. Tako jutranje kot tudi dnevne temperature bodo nekoliko višje od današnjih. Zjutraj bomo v večjem delu Slovenije izmerili od -10 do -5, popoldne pa bo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Porast poškodb, povezanih s padci na ledu in snegu

Ob tako nizkih temperaturah velja opozoriti na previdnost pri hoji. Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana, je za RTV Slovenija povedal, da so samo včeraj obravnavali 45 padcev na ledu ali snegu. "Tudi preko vikenda smo opazili že precejšen porast teh poškodovancev. Če smo prejšnji teden v povprečju obravnavali nekje tri take padce na dan, smo jih sedaj preko vikenda vsak dan preko 30. Tudi poškodbe ob tem so bile precej resne. Če smo prejšnji teden obravnavali dva do tri paciente, ki so bili sprejeti zaradi kakršnekoli poškodbe, smo med vikendom in včeraj sprejeli nekje 6 do 8 bolnikov, ki so se poškodovali samo ob teh padcih."

Takšne poškodbe so po njegovih besedah v tem času pričakovane. "Glede na vremenske napovedi vemo, kdaj bo to tega prišlo in tudi pričakujem porast takih poškodb."

Previdno v gorah, znatna nevarnost snežnih plazov

Agencija RS za okolje opozarja, da je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1400 m znatna, 3. stopnje, nižje pa zmerna, 2. stopnje. V vzhodnem delu naših gora, kjer je snega manj, je meja med 2. in 3. stopnjo nekoliko višje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam lahko lahko že ob majhni obremenitvi s strmih pobočij sprožite plaz kložastega snega. Na strmih pobočjih so možni tudi posamezni spontani kložasti plazovi.

Kot so zapisali, se nadaljuje razmeroma hladno vreme s temperaturo globoko pod ničlo, zato se sneg le počasi preobraža in seseda. V nedeljo je rahlo snežilo, večinoma je zapadlo do 5 cm rahlega snega, več snega do 20 cm je padlo na jugovzhodu. Ob tem je pihal šibak do zmeren veter vzhodnih smeri, ki je na izpostavljenih mestih prenašal sneg in na zahodnih straneh pobočij gradil zamete in klože. Bolj vetrovno je bilo na primorski strani gora. Nov sneg je ponekod prekril sledove napok, zato je nevarnost težko prepoznati. Snežna odeja je večinoma mehka in se globoko predira, ponekod je nastala skorja zaradi vetra, na nekaterih prisojnih pobočjih tudi zaradi sonca v soboto. Na zelo sončnih legah se je snežna odeja začela nekoliko hitreje preobražati. Pojavljali so se tudi precej številni zdrsni in kložasti plazovi. Veliko je zametov in opasti, vetru izpostavljene lege so precej spihane. V snežni odeji so prisotne šibke plasti, razmere so predvsem v visokogorju zahtevne.

Danes zjutraj je bilo pretežno jasno, sredi dneva se bo od severa oblačnost povečala. Oblaki bodo nad vrhovi. Sprva bo pihal šibak veter severnih smeri, popoldne se bo obrnil na zahodne smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli -2, na 2500 m pa okoli -8 °C. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bo nekaj visoke oblačnosti. Pihal bo zmeren, v visokogorju tudi močan severni do severozahodni veter. Ponovno bo hladneje, na 1500 m bo okoli -6, na 2500 m pa okoli -13 °C. V noči na četrtek se bodo pojavljale snežne plohe. V četrtek čez dan bo precej jasno, pihal bo okrepljen severnik. Še nekoliko hladneje bo.

Danes se bo otoplilo, zlasti na izrazitejših prisojnih legah sredogorja se bo snežna odeja nekoliko hitreje preobražala. Prehodno se bo povečala tudi nevarnost proženja plazov. V nadaljevanju tedna bo prevladovalo hladno vreme, ki lahko oslabi povezanost snežne odeje. Občasno bo pihal kar močan severnik, ki bo prenašal sneg na južno stran grebenov in sedel.

Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica–Tržič je sporočila, da se je v ponedeljek sprožil plaz iz desnega zgornjega jezika Šantanskega plazu. Deloma je zasul eno osebo, odkopali so jo ljudje, ki so bili blizu. V zadnjih štirih dneh je to že drugi dogodek na območju Zelenice, skupaj letos že četrti. Opozorili so, da še vedno ogromno napihanega snega v grapah in zavetrnih legah. Sneženje v nedeljo je spremljal veter, ki je prenašal sneg. Padavin ni bilo veliko, vendar je na delih lahko tudi meter ali več napihanega snega."Ponovno opozarjamo, da je na teh delih velika nevarnost proženja kložastega snežnega plazu. Tukaj že ob zelo majhni obremenitvi snežne odeje lahko sprožimo snežni plaz. Na grebenih so se naredile opasti. Hoja pod temi območji je tvegana. V naslednjih dveh dneh lahko sončno obsevanje vpliva na travnate prisojne lege. Izogibajmo se hoji pod temi pobočji. Razmere v visokogorju so še vedno resne. Veliko je klož. Cilje dobro načrtujte in bodite previdni,"so pozvali.