'Danes bi nekateri radi zmanjšali pomen desetdnevne vojne, vendar to ni mogoče'

V nadaljevanju je predsednik vlade opisal tisti čas in omenil nekaj ključnih dogodkov doma in po svetu, med njimi še zlasti leto 1987, ko je France Tomšič organiziral prvi "štrajk" v Litostroju, leto 1988 zaradi procesa proti četverici, ko je narod ob mirnih protestih za svobodo in človekove pravice pokazal veliko enotnost, ter leto 1989, ko so začeli razpadati socialistični sistemi v Evropi in je kot vrhunec tega dogajanja padel berlinski zid. Spomnil je tudi, da so bili v skupščini takratne Socialistične Republike Slovenije sprejeti amandmaji k ustavi, ki so omogočili tudi nadaljnje dogodke – leta 1990 smo izvedli plebiscit, ki "ni bil navaden referendum, ampak je bil veličastno dejanje v želji po svobodi in samostojnosti".

V svojem nagovoru je opisal dogodke tistega časa ter pozval k enotnosti in ponosu naroda v današnjem času."Ni vsak čas enak, ne ponuja vsak čas enakih izzivov in tisti čas konec 80. let je bil pester čas. Poln dogajanja, poln upanja, poln sanj in tudi poln poguma", je svoj nagovor začel predsednik vlade.

"Junija 1991 je prvič zaplapolala nova zastava in na Trgu republike je bila razglašena samostojna Slovenija, dan prej pa v parlamentu. Potem se je začela desetdnevna vojna, ki bi ji zdaj nekateri radi zmanjšali pomen, vendar to ni mogoče. Ta vojna za samostojnost je bilo čisto, veličastno in enotno dejanje celotnega naroda, ne samo posameznikov," je povedal predsednik vlade ter se v nadaljevanju navezal na dogodke do odhoda jugoslovanske armade iz Republike Slovenije. "Takrat si niti zamišljati nismo mogli, kaj to pomeni. Nemčijo, na primer, so sovjetske sile zapustile šele leta 1994, in to je bilo pomembno dejanje. Takrat je slovenska država postala resnično suverena in samostojna, saj so veteranke in veterani dosegli svoje. Dokončno so osamosvojili Slovenijo, kajti država, ki nima na svojem ozemlju tujih vojakov, je resnično svobodna in suverena." Poudaril je, da je današnji praznik popolnoma primerljiv s praznikoma državnosti in samostojnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

V 30 letih so bile po njegovih besedah storjene tudi številne napake, ki so privedle do današnjega stanja. Vendar ne moremo trditi, da je vse slabo, kot govorijo nekateri, je opozoril."Naša država je članica EU, Nata in drugih svetovnih in evropskih integracij in lahko smo ponosni, da jo imamo," je poudaril.