Danes bodo podeljene nagrade WEBSI Spletni prvaki 2021

Dogodek bo povezoval Boštjan Gorenc - Pižama, na njem pa se bo tekom dneva zvrstilo devetnajst govorcev s področja digitalnega komuniciranja in marketinga, ki bodo s svojimi predavanji razkrivali uspešne prakse, nove ideje in načine za uspešno delovanje na področju digitala.

Med predavatelji so strokovnjaki iz podjetij in agencij, kot so Tomasz Pirc (Innovatif), Andrija Šulić (Trampolin), Nika Perovšek (Renderspace), Andreja Žižek Urbas (Triglav), Sebastian Žetko (Creatim), Kristina Gregorc (Mercator), Žiga Sotlar (plesalec in koreograf) in Mili Šprajc (Herman & partnerji). Prvo okroglo mizo bo vodil Žiga Kukovič - Kuxala (ustvarjalec vsebin in spletna osebnost), drugo pa Miha Lavtar (Optiweb), na kateri se mu bodo v zanimivi debati pridružili Jernej Janežič (Atlantic Grupa), Roman Krušič (spletnaPOSTAJA) in Uroš Žižek (E-laborat). Grega Repovž bo predstavil tudi delovanje spletne Mladine, prisluhnili pa boste lahko tudi Tanji Sedej (We explain), Tamari Lah Momčilović (Infinum SI) in Barbari Kranjc (COVID-19 Sledilnik). Z Lukom Dolarjem (Val 202) in Matejem Praprotnikom (Javni zavod RTV SLO) pa se boste vrnili v #tokyo2020.

Podelitev nagrad WEBSI 2021

Po zaključku festivalskega dogajanja WEBSI dan 2021 bo zvečer sledila slavnostna podelitev prestižnih nagrad za slovenske digitalne presežke. Med rekordno prijavljenimi 170 projekti bo podeljenih 31 nagrad, med njimi tudi nagrada za naj digitalca, naj naročnika in naj digitalno agencijo. Letošnje digitalne presežke je ocenjevala 114-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom Ane Praprotnik, direktorice marketinga, Sava Turizem, d. d. Podelitev se bo zaključila z druženjem in zabavo.





Naročnik oglasa je Websi.