Slovenija

Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija, a prihajajo plohe in nevihte

Ljubljana, 16. 08. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Pred nami je še en sončen in vroč dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem v severni polovici države nastala kakšna vročinska nevihta. Zvečer bo pretežno jasno, ponoči se bo postopno začelo oblačiti. Nedelja prinaša krajevne plohe in nevihte.

Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala opozorilo za vso državo, in sicer za jugozahod in osrednji del oranžno, za preostali del države pa rumeno opozorilo. 

Na jugozahodu države velja tudi oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti, za severovzhod in severozahod pa še rumeno opozorilo pred nevihtami. 

Vremensko opozorilo za soboto
Vremensko opozorilo za soboto FOTO: Arso

V nedeljo plohe in nevihte

V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek in torek kaže na pretežno sončno vreme, a brez vročine.

Opozorila po Evropi

Vremenska opozorila po Evropi
Vremenska opozorila po Evropi FOTO: Meteoalarm

Opozorila pred visokimi temperaturami, požarno ogroženostjo in možnostjo neviht sicer veljajo po večjem delu Evrope. Na Hrvaškem so za Istro zaradi visokih temperatur izdali celo rdeče opozorilo. 

