Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija, a prihajajo plohe in nevihte

Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala opozorilo za vso državo, in sicer za jugozahod in osrednji del oranžno, za preostali del države pa rumeno opozorilo.
Na jugozahodu države velja tudi oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti, za severovzhod in severozahod pa še rumeno opozorilo pred nevihtami.
V nedeljo plohe in nevihte
V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.
V ponedeljek in torek kaže na pretežno sončno vreme, a brez vročine.
Opozorila po Evropi
Opozorila pred visokimi temperaturami, požarno ogroženostjo in možnostjo neviht sicer veljajo po večjem delu Evrope. Na Hrvaškem so za Istro zaradi visokih temperatur izdali celo rdeče opozorilo.
