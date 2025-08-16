Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija, a prihajajo plohe in nevihte

Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala opozorilo za vso državo, in sicer za jugozahod in osrednji del oranžno, za preostali del države pa rumeno opozorilo.

Na jugozahodu države velja tudi oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti, za severovzhod in severozahod pa še rumeno opozorilo pred nevihtami.